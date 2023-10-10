الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل 4 من أفرادها في اشتباك مع مقاومي القسام بالأسماء والرتب!

وطن- أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل 4 شرطيين تابعين لها في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.

أكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلا عن بيان للشرطة الإسرائيلية مقتل المفتش آفي زيدون، نائب رئيس مكتب الدورية في محطة أوفاكيم في المنطقة الجنوبية.

كما كشفت عن مقتل الرقيب أول دافيد بن ديان أحد أفراد دورية مرور في محطة سديروت بالمنطقة الجنوبية أضا.

وقتل الرائد يارون موريس ديان، من دورية إنفاذ القانون في لاكيش بالمنطقة الجنوبية، وكذلك الرائد إليران أبيرجيل، المقاتل في مديرية تنسيق العمليات.

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الجيش الإسرائيلي يزعم سيطرته على الحدود

يأتي ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، إنه استعاد أخيرا السيطرة على الحدود مع قطاع غزة بعد حوالي 72 ساعة من قيام مقاتلي كتائب القسام بتفجير أجزاء من الجدار وشن الهجوم الدامي، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

استدعاء 300 ألف جندي احتياط

وفي الوقت نفسه، يستعد حوالي 300 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال لاجتياح بري محتمل، مع استمرار عمليات المسح لتحديد المواقع التى يخشى أن مقاومين لا زالوا مختبئين بها داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من إغلاق الحدود، وزرع الألغام في المناطق المحيطة بالثغرات كحل مؤقت ضد المزيد من الاجتياحات.

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وبحسب التقارير، ارتفع عدد القتلى في إسرائيل جراء الهجوم المفاجئ والمعارك اللاحقة إلى أكثر من 1000 جندي ومستوطن،في حين ولا يزال أكثر من 500 آخرين في المستشفيات مصابون بجروح تهدد حياتهم؛ من ضمن أكثر من 2700 مصاب منذ يوم السبت.