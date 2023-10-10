أثارت غضب الكونغرس..المنظمات الطلابية في جامعة هارفارد تحمل إسرائيل “مسؤولية العنف”!

وطن- في خطوة تعكس تحولا نوعيا في عقول قادة المستقبل في الغرب، وقعت ثلاثون منظمة طلابية في جامعة هارفارد على بيان مشترك يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل “أعمال العنف” التي تحدث في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لما نقله موقع “بوسطن نيوز”، فقد تم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن مجموعات التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد من قبل 35 منظمة في وقت مبكر من يوم الأحد، بما في ذلك منظمة العفو الدولية في جامعة هارفارد، ويهود هارفارد من أجل التحرير، والرابطة الإسلامية لكلية اللاهوت بجامعة هارفارد، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد للعدالة من أجل فلسطين، وطلاب الدراسات العليا بجامعة هارفارد من أجل فلسطين.

هجوم القسام لم يأت من فراغ

وقال البيان: “على مدى العقدين الماضيين، أُجبر ملايين الفلسطينيين في غزة على العيش في سجن مفتوح”، مشيرًا إلى أن “العنف الإسرائيلي شكل كل جانب من جوانب الوجود الفلسطيني لمدة 75 عامًا. من خلال الاستيلاء الممنهج على الأراضي والغارات الجوية وغير ذلك”، مشيرا إلى الوضع السياسي الحالي باسم “الفصل العنصري”.

كما دعا بيان مجتمع هارفارد إلى وقف “إبادة الفلسطينيين”.

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وبحسب الموقع، فقد أثار بيان الجامعة موجة من الانتقادات من قادة الدولة بما في ذلك عضو الكونجرس سيث مولتون.

بيان المنظمات الطلابية يثير غضب الكونغرس

وصب “مولتون” غضبه على موقعي البيان قائلا: “الإرهاب ليس له ما يبرره أبدا ولا هو خطأ شخص آخر. وبما أن مئات الإسرائيليين وغيرهم، بما في ذلك العديد من الأمريكيين، ما زالوا مختطفين أو مصابين أو قتلى، فإن المنظمات الـ 31 في جامعة هارفارد التي وقعت على رسالة تحمل إسرائيل “المسؤولية الكاملة” عن الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس، يجب إدانتها، وكذلك قيادة جامعة هارفارد التي يعتبر صمتها أمراً ضرورياً.”

وقال مولتون في بيان له :”لا أستطيع أن أتذكر اللحظة التي شعرت فيها بالحرج أكثر من جامعتي الأم”.

وتابع قائلا: “يمكنك الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بينما تدين إرهابيي حماس، تماما كما يمكنك أن تنتقد بشدة الأعمال المتطرفة المناهضة للديمقراطية التي تقوم بها حكومة نتنياهو بينما تدعم حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الناس والإرهابيين والجماعات والدول التي تريد محوها من الوجود”.

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من جانبه، قال عضو الكونغرس وخريج جامعة هارفارد، جيك أوشينكلوس، إن قيادة الجامعة قد فشلت.

وقال:”الرئيس وعمداء الكليات يرفضون إدانة معاداة السامية التي تمارسها المجموعات الطلابية بجامعة هارفارد”.

وأضاف: “بدلا من الوضوح الأخلاقي والشجاعة، فإنهم يقدمون سلطة الكلمات التي وافقت عليها اللجنة” .

جامعة هارفارد توضح

وأصدرت الجامعة بيانا للرد حول التساؤلات عن موقفه الرسمي قالت فيه إنها “تشعر بالحزن بسبب الموت والدمار الناجم عن هجوم حماس الذي استهدف المواطنين في إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع، وبسبب الحرب بين إسرائيل وغزة الجارية الآن.”

وأضاف البيان أن قادة جامعة هارفارد “سمعوا اهتماما من الكثيرين بفهم أكثر وضوحا لما يحدث في إسرائيل وغزة. وحتى عندما نلبي على الفور احتياجات أفراد مجتمعنا، يمكننا كمجتمع أكاديمي اتخاذ خطوات لتعميق معرفتنا بالأحداث الجارية وتداعياتها الأوسع على المنطقة والعالم”.