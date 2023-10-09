وسط صراخ وعويل المجندات.. لحظة اقتحام القسام تجمعاً لجنود الاحتلال والإجهاز عليهم جميعا (شاهد)

وطن- وثق مقطع فيديو تم الحصول عليه من هاتف أحد الجنود الإسرائيليين، لحظة مباغتة مقاتلي القسام موقع عسكري إسرائيلي لبشكل مفاجئ.

وبحسب الفيديو المتداول على منصة “X” (تويتر سابقا)، فإنه بينما كان جنود ومجندات الموقع لعسكري يتسامرون بالقرب من الفجر، باغتهم رصاص مقاتلي كتائب عزالدين القسام الذين اقتحموا المكان وأجهزوا عليهم جميعا.

وأظهر الفيديو حالة الرعب التي اعتلت الجنود والمجندات في للحظات الاولى لبدء الهجوم القسامي، حيث سمعت المجندات وهن يصرخن بقوة مع بدء أفراد القسام بإطلاق النيران نحوهم.

اقرأ أيضا:

الكوماندوز البحري التابع للقسام يقتحم قاعدة زيكيم

يأتي هذا بينما بث الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات الكوماندوز البحرية التابعة لها لقاعدة “زيكيم” العسكرية، التي تقع على الحدود الشمالية من قطاع غزة وجنوب مدينة تل أبيب.

وأظهرت المشاهد المتداولة، اللحظات الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” وإجهاز الكوماندوز البحري للقسام، على عددٍ كبير من جنود العدو داخل القاعدة.

جيش الاحتلال يواجه أسئلة محرجة

وونتيجة لهذه المشاهد، قال الجيش الإسرائيلي، أنه يواجه أسئلة محرجة لعدم إحباط الهجوم، زاعما أنه استعاد السيطرة على معظم نقاط التسلل على طول الحواجز الأمنية.

ولم تنشر إسرائيل حصيلة رسمية لكن وسائل إعلامها قالت إن 700 شخص على الأقل قتلوا في هجوم كتائب القسام المفاجئ.

الولايات المتحدة تهب لمساعدة دولة الاحتلال

ومع ارتفاع الخسائر الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات عسكرية بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم لدولة الاحتلال.

اقرأ أيضا:

وقال أوستن في بيان إنه أمر بنقل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من إسرائيل، حيث تضم القوة الحاملة وطراد الصواريخ الموجهة وأربع مدمرات الصواريخ الموجهة، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز”.

وقال أوستن أيضًا إن الولايات المتحدة اتخذت أيضًا خطوات لتعزيز أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-35 وF-15 وF-16 وA-10 في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل أيضا بذخائر.