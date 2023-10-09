مستوطنون يُشعلون النار في طفل فلسطيني بالخليل! (فيديو صادم)

وطن- تداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو صادم وثق إحراق المستوطنين الإسرائيليين طفل فلسطيني في الخليل، بالتزامن مع عملية “طوفان الأقصى” التي تخوضها المقاومة ضد الاحتلال.

وتستمر عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها كتائب القسام، لليوم الثالث على التوالي وسط تقدم كبير لعناصر المقاومة داخل الأراضي المحتلة، وإسقاط المزيد من القتلي في صفوف جنود الاحتلال وتكبيده خسائر فادحة غير مسبوقة.

إحراق طفل فلسطيني في الخليل على يد مستوطنين

وظهر في الفيديو الطفل الفلسطيني وهو يركب داخل سيارة وقد احترق جسده بالكامل، حيث كان في طريقه للمستشفى.

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وبسؤال قائد السيارة له اتضح أن اسم الطفل هو “شفيق محمد أحمد”، وهو من سكان مدينة الخليل .

وحاول المتحدث في المقطع ـ قائد السيارة ـ التهدئة من روع الطفل وأخذ يخاطبه ويطمأنه قائلا:”متخافش بوصلك للمستشفى.. لا تخاف.”

والاثنين، تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، ضد الاحتلال وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية لأكثر من 1000 قتيل.