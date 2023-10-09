مجزرة بصفوف ضباط وجنود الاحتلال على يد عناصر القسام من المسافة صفر (فيديو)

وطن – نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، مشاهد من اقتحام موقع “فجة” العسكري الإسرائيلي ما ألحق مجزرة بصفوف الاحتلال.

والاثنين، تستمر عملية “طوفان الأقصى” لليوم الثالث على التوالي، والتي بدأتها حماس، السبت، وأسفرت عن خسائر فادحة وفضيحة للاحتلال الإسرائيلي.

📸مشاهد من اقتحام #كتائب_القسام لموقع "فجّة" العسكري شرق غزة، والإجهاز على جميع من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ospBQuwcUO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 9, 2023

اقتحام القسام لموقع فجة العسكري وتصفية جنود الاحتلال

ووثقت المقاطع التي نشرها إعلام القسام العسكري، لحظة اقتحام عناصر المقاومة، لموقع فجة العسمري الإسرائيلي شرق غزة، والذي تم الإجهاز على جميع من فيه ما أدى إلى مجزرة بصفوف الاحتلال.

وظهر عناصر القسام وهم يصطادون جنود الاحتلال في الموقع العسكري بالرصاص، ويدوسون رؤسهم بأقدامهم.

وحققت المقاومة الفلسطينية نصرا عظيما على الاحتلال الإسرائيلي، ذكر العالم أجمع بهزيمة الاحتلال الفاضحة في حرب أكتوبر عام 1973 على يد الجيش المصري.

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هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن عدد قتلى المستوطنين بنيران حماس قد ارتفع إلى 800.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة وجهت خلالها ضربة مفاجئة لإسرائيل أفقدت الاحتلال توازنه.

وأعلن جيش الاحتلال ردا على ذلك إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة، وسط ربكة كبيرة وفوضى داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية.