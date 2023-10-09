“لا يفتي قاعد لمجاهد”.. رد شهيد فلسطيني على فتوى لعثمان الخميس قبل استشهاده

وطن – أثارت فتوى للداعية الكويتي “عثمان الخميس” اعتبر فيها “العمليات الاستشهادية” ضد العدو الإسرائيلي انتحاراً جدلاً واسعا واستياءاً للكثيرين، عبر مواقع التواصل بالتزامن مع عملية “طوفان الأقصى” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولكن ما كان لافتا أكثر هو تفاعل النشطاء مع رد لافت لشهيد فلسطيني يدعى “يوسف باسم عاشور”، على هذه الفتوى للخميس، قبل استشهاده مؤخرا خلال اقتحامه للمستوطنات الصهيونية، جنوبي غزة.

وكان عثمان الخميس قد نشر مقطع فيديو على حساباته بالسوشيال ميديا، قال فيه: “إذا كانت هناك حرب قائمة ومعلنة وهناك قيادة للمسلمين، وتم إعلان الجهاد وأتى أحد المجاهدين- كما قال- إلى حصن ففجّره ليفتح الطريق للمسلمين فلا ضير في ذلك.”

وتابع:”أما حال المسلمين حالياً فالأمر ليس جهاداً.. هذا قتل للنفس ولا يجوز لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة”.

واستدرك الخميس: “لا يجوز قتل النفس بهذه الطريقة فنفس المسلم عزيزة عند الله”.

“لا يفتي قاعد لمجاهد”.. فتوى عثمان الخميس ورد الشهيد

وتباينت ردود وتعليقات النشطاء بخصوص ما قاله عثمان الخميس، بين مؤيد ومعارض.

وعلق “يوسف أبو مهند” من أهل غزة، والذي استشهد فيما بعد: “لا يفتي قاعد لمجاهد حتى نصركم لنا بالكلمة لا تستطيعونه.”

وأضاف متحدثاً عن الخميس: “هو ليس أهلاً للفتوى في هذا المجال لأنه لا علم له بواقعنا وحالنا.. الحمد لله أن جهادنا قائم ولا نسمع لكم ولا لفتواكم فلكم المنابر ولساحات القتال أهلها”.

مسألة لا بد منها منذ اسبوع ظهر عثمان الخميس يقول رأيه في عمليات المجاهدين بعدها قام يوسف أبو مهند من أهل غزة بالرد عليه مباشرة "لا يفتي قاعد لمجاهد"

وهي تقال لمن ينظر على المقاتل وهو بعيد عن حال القتال أصلا بعدها بساعات

كان يوسف أبو مهند انغماسي في وسط الصهاينة حتى لقي ربه pic.twitter.com/D8KGFmxB0w — يوسف الأوسي (@yusefren) October 9, 2023

وتواردت أنباء فيما بعد عن استشهاد “يوسف أبو مهند” ويدعى “يوسف باسم عاشور، خلال اقتحامه للمستوطنات الصهيونية جنوبي غزة.

ورثى مستخدم لتويتر يدعى “ياسر” ابن عمه قائلاً: “مع السلامة يا يوسف ابن العم يوسف باسم عاشور شهيدًا خلال اقتحامه للمستوطنات الصهيونية جنوبي غزة”.

وتفاعل العديد من النشطاء مع الرد القوي للشهيد الفلسطيني، على فتوى عثمان الخميس. وكتب حسني جودة:”ربح البيع ربح البيع.”

فيما غرد سامي قاسمي:”تقبله الله.. ولا عزاء للمثبطين.”

بينما دافع ناشطون آخرون عن عثمان الخميس، مؤكدين أنه من أشد الداعمين لفلسطين والمجاهدين هناك لكنه يرى بحرمة هذه العمليات.

وغرد “حمود” مدافعا عن الشيخ عثمان: “هو من أنشط الدعاة في نصرة القضية الفلسطينية وقضايا المسلمين عموماً، صياغة الخبر فيها إجحاف وكأنه يخذِّل عن أهل فلسطين وهذا بُهتانٌ شاحب ومرية لا خلاق في رميها.”

وأضاف:”الرجل قال رأيه في موضوعٍ بيِّن -لا قعوداً ولا قياماً-، وتطرق لإثخان العدو في معرض كلامه.. رحم الله أبا مهند.”

الشيخ عثمان من أنشط الدعاة في نصرة القضية الفلسطينية وقضايا المسلمين عموماً، صياغة الخبر فيها إجحاف وكأنه يخذِّل عن أهل فلسطين وهذا بُهتانٌ شاحب ومرية لا خلاق في رميها.. الرجل قال رأيه في موضوعٍ بيِّن -لا قعوداً ولا قياماً-، وتطرق لإثخان العدو في معرض كلامه..

رحم الله أبا مهند. — حمود (@7moud_alomairi) October 9, 2023

وكتب أحدهم في هذا السياق:”عثمان الخميس يؤيد الجهاد في الأقصى لكن العمليات الإنتحارية لا نؤيدها ، نؤيد قتا..لهم و قت.لهم لكن لا نؤيد أن تفجر او تقتل نفسك تحت أي ظرف.”

وقال آخر:”نحترم الشيخ وعلمه ولكن العلم الشرعي شيئ والآراء الشخصية شيء أخر كلنا بشر يصيب ويخطئ.. لدي الشيخ بعض الآراء التي لا نوافق عليها ولكن هيا آراء شخصية فلا نترك علم الرجل ونركز على أخطاء بسيطة.”

وتابع:”ولكن من حب المجاهد للشيخ لم يستطيع كتمانها في نفسه نسأل الله أن يتقبله ويغفر له.”

وتستمر عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها كتائب القسام، لليوم الثالث على التوالي وسط تقدم كبير لعناصر المقاومة داخل الأراضي المحتلة، وإسقاط المزيد من القتلي في صفوف جنود الاحتلال وتكبيده خسائر فادحة غير مسبوقة.