“عرين الأسود” تُشعل الضفة بعمليات مسلحة دعما لطوفان الأقصى

وطن- دعت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية المسلحة في بيان لها، كل المقاومين بالضفة لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال، وحددت الساعة 7 مساء، الاثنين، للانطلاق في كل مكان وبنفس الوقت.

وشدد بيان عرين الأسود، الذي تناقلته وسائل إعلام فلسطينية، على أن “طوفان الأقصى” هي معركة كل فلسطيني، وهي معركة التحرير الكبرى “ووجب عليكم جميعاً أن تنتقلوا من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم في الضفة الغربية.”

المجموعة دعت المواطنين في الضفة الغربية، إلى التوجه لنقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.

وجاء في نص البيان: “اليوم مساءا وفي تمام السابعة سنخرج بطوفان بشري هائل دعما ومساندة لطوفان الأقصى، مع التكبير والتهليل والزحف لمناطق التماس وإشعال الإطارات المطاطية”.

وطالب البيان الفلسطينيين بالخروج بتوقيت واحد، لجميع مناطق الضفة الغربية، في عمل عسكري مسلح يستهدف إسرائيل، والانخراط فورا للمشاركة الفاعلة من الكل.

بيان صادر عن عرين الاسود:

بسم الله الرحمن الرحيم

( انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )

صدق الله العظيم

النفير ، النفير ، النفير

دعوة للكل الفلسطيني لرفع وتيرة المواجهة… pic.twitter.com/lQZA1Wp37h — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) October 9, 2023

كما طالبت المجموعة بحرق المناطق الزراعية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، وإشعال الإطارات في شوارع الضفة الغربية، وقطع الطرق.

“بادروا بالهجوم”

وطالبت “عرين الأسود” في بيانها أهالي القرى الفلسطينية، بحمل السلاح فورا وتجهيز الزجاجات الحارقة والسكاكين والعبوات المحلية وتجنب انتظار هجوم المستوطنين على القرى.

وأكمل:”ورسالتنا الأولى هنا ونداؤنا لأحبتنا في كل المجموعات المسلحة في الضفة، يا رجال الله يا صناديد الحمى من نابلس الى القدس وجنين وطوباس وأريحا إلى طولكرم وقلقيلية وسلفيت ورام الله والخليل وبيت لحم .. سننطلق مع بعضنا البعض وبنفس التوقيت كلٌ في منطقته بعملٍ عسكريٍ مسلح نستهدف به كل التواجد الصهيوني متّكلين على الله عاقدين العزم على زعزعة أمن الإحتلال وضربه في مقتل.”

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واختتم بيان “عرين الأسود” بالقول: “لمن يعتقد بأنها حرب غزة فقط ، انهض من سباتك وتأكد بأنها معركة فلسطين كل فلسطين، وبأن شرارة الحرب الإقليمية قد اندلعت ولا يخيفنا هنا اسطولاً بحرياً امريكياً ولا يخيفنا العالم أجمع . احمل سلاحك ولا تخشى في الله لومة لائم وكن مجاهداً صنديداً مرفوع الرأس والجبين.”

وتابع مؤكدا على موعد الهجوم:”موعدنا الساعة السابعة مساءاً في كل فلسطين وسيكتب التاريخ من لبّى النداء ومن زخرف الميادين بفعل الرجال..الدم بالدم والرأس بالرأس والقصف بالقصف”.

وأطلقت حركة حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح، السبت، تحت اسم “طوفان الأقصى”، باطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.