عرض جنود إسرائيليين أسرى لدى المقاومة للبيع على أمازون (شاهد)

وطن – بالتزامن مع حالة الحرب المعلنة بين فصائل المقاومة وإسرائيل في قطاع غزة وتمكن المقاومة من أسر عشرات الجنود، عرض مواطنون مصريون مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم للبيع على موقع “أمازون”.

ووفقا لما رصدته “وطن” فقد عرض أحدهم جنديا إسرائيليا تم أسره بملابسه الداخلية من داخل إحدى القواعد العسكرية بمبلغ 151 جنيها مصريا (ما يقارب 4 دولارت أمريكية)، مع وضع سعر خدمة توصيل بقيمة 26 جنيها.

كما تم عرض جندي إسرائيلي آخر وقع أسيرا بأيدي مقاتلي كتائب عز الدين القسام للبيع بمبلغ 255 جنيها (ما يعادل 7 دولارت).

إعجاب المغردين بخفة دم المصريين

وأثارت خفة دم المصريين بقيامهم بعرض الأسرى من جنود الجيش الإسرائيلي تفاعلا واسعا على منصة “X” (تويتر سابقا)، حيث عبر عشرات المغردين عن إعجابهم بخفة ظل المصريين وقدرتهم على تحويل كل شيء لنكتة طريفة، مع تأكيد الجميع على عشق هذا الشعب الذي يكن عداء واضحا لإسرائيل رغم محاولات التطبيع بين البلدين التي بدأت بعد اتفاقات السلام منذ قرابة الـ 50 عاما.

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الاشتباكات مستمرة

ولا زالت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية مع رجال المقاومة مستمرة في البلدات الجنوبية لإسرائيل، غداة تنفيذ كتائب عز الدين لقسام هجوما مفاجئا منذ، فجر السبت، قُتل فيه نحو 700 إسرائيلي (جنود ومستوطنين)، في أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ دولة الاحتلال منذ 50 عاما.

المقاومة تكذب نتنياهو في عدد الأسرى لديها

يشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة الإسرائيلية أن عدد الأسرى لدى المقاومة وصل إلى أكثر من 100، أكد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام (أبو عبيدة) في تسجيل أن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة “أكثر مما أعلن نتنياهو بأضعاف مضاعفة”.