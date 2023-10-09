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    الهدهد

    طائرات الاحتلال ترتكب مجزرة في جباليا راح ضحتها أكثر من 50 شهيداً (شاهد)

    وزارة الصحة لفلسطينية كانت قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 436 شهيدا قبل ارتكاب مجزرة جباليا
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    الدخان يتصاعد من مخيم جباليا بعد تعرضه للقصف
    الدخان يتصاعد من مخيم جباليا بعد تعرضه للقصف

    وطن- في جريمة حرب جديدة، قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باستهداف مفترق الترنس، وهو سوق وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، مرتكبة مجزرة.

    ووفق لوسائل إعلام محلية، فإن القصف الإسرائيلي خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى الذين جرى نقلهم للمشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

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    وقالت مصادر صحفية أن نحو 50 فلسطينيا ارتقوا شهداء نتيجة القصف، متوقعة ارتفاع العدد نتيجة لكثرة عدد المصابين الذين وصفت حالة الكثير منهم بالحرجة.

    وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقة الترنس التي تعد منطقة حيوية، ومكتظة بالسكان، الأمر الذي تسبب برتفاع عدد الشهداء والجرحى.

    وكانت وزارة الصحة الفلسطينية  قد أعلنت قبل المجزرة الجديدة بساعات قليلة ارتفاع عدد الشهداء إلى 436 شخصا بينهم 78 طفلا، وإصابة نحو 2300، بينهم أكثر من 120 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية.

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