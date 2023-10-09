رقم قياسي جديد للمصري محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن- سجل النجم المصري محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً مع ليفربول، بعد تسجيله هدفين داخل مرمى شباك برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصل عدد أهداف المصري صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول، المسجلة داخل شباك برايتون خلال مشواره مع الريدز إلى 8 أهداف حتى يومنا هذا.

محمد صلاح والرقم القياسي الجديد مع ليفربول

وتمكن هداف ليفربول صلاح من تجاوز الرقم القياسي لأسطورة الفريق الاسكتلندي كيني دالغليش، الذي كان يعد الهداف التاريخي لمباريات الفريق أمام برايتون برصيد 6 أهداف.

وتعادل فريق ليفربول (الريدز) أمام منافسه برايتون، الأحد، بهدفين لكليهما، في منافسات الجولة ال8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وسجل هدفي ليفربول داخل مرمى برايتون، اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة ال40 وال45+1 من ركلة جزاء.

فيما أحرز الفريق المنافس برايتون الهدفين، عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة ال20 ولويس دانك في الدقيقة ال78.

كما وتساوى فريقا ليفربول وبرايتون على مستوى التسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة.

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فيما تفوق ليفربول في الاستحواذ على الكرة أمام برايتون في المباراة بنسبة 54%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة ب46%.

ويحتل فريق ليفربول في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر توتنهام برصيد 20 نقطة، كما وآتى فريق برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة للموسم الجاري.