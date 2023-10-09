رد فعل ممرضة فلسطينية تفاجأت بزوجها ضمن الشهداء أثناء تأدية عملها (فيديو)

وطن – في مشهد مؤثر تلقت ممرضة فلسطينية خبر استشهاد زوجها أثناء تأدية عملها في مستشفى الشفاء، إثر القصف الهمجي من الطيران الإسرائيلي على سوق جباليا داخل قطاع غزة. بعد أن وجدت جثته بين المصابين الذين نُقلوا إلى المشفى الذي كانت تعمل فيه أثناء قيامها بمداواة الجرحى في أحد المشافي الفلسطينية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو عن رد فعل ممرضة فلسطينية بدت مرتدية ثوب التمريض وترفع سبابتي يدها عالياً بعلامة النصر وهي تقول بنبرة مؤثرة :” زوجي استشهد وأنا بعالج المرضى.”

وتبدو الممرضة في الفيديو المتداول وكأنها رأت ابنتها وتقول لها باكية:” استشهد أبوكي مات أبوكي وفي مشهد تال تُرى ابنتها فتقوم باحتضانها بحسرة وألم وسط بكائهما الشديد.

واستشهد زوج الممرضة الفلسطينية أثناء تأدية عمله أيضًا في إسعاف ضحايا القصف.

مئات الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة

وإلى جانب فيديو رد فعل ممرضة فلسطينية، كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن عدد الشهداء والمصابين في الحرب، بلغ حتى الساعة 3،45 دقيقة عصر الاثنين، ٥٧٦ شهيداً في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وبلغ عدد شهداء قطاع غزة: ٥٦٠ شهيداً، ونحو ٢٩٠٠ جريح وفي الضفة الغربية: ١٦ شهيداً بينهم ٣ أطفال وفي رام الله: شهيدان أما في القدس فسقط 4 شهداء بينهم طفلان شهيدان، وأريحا شهيدان، وقلقيلية شهيد طفل، والخليل٥ شهداء، ونابلس شهيدان.

أما حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية فبلغت أكثر من ٨٠ إصابة بجروح مختلفة.

وناشدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج وسيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، وهذا يعدّ خرقاً كبيراً وواضحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.