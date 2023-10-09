جماهير الأهلي المصري والرجاء المغربي يتضامون مع فلسطين على طريقتهم الخاصة (شاهد)

وطن- تضامنت جماهير الأهلي المصري والرجاء المغربي على ما يحدث في فلسطين، بهتافاتٍ مؤيدة ومساندة هزت مدرجات الملعب، خلال حضورهم مباريات منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتضامن جماهير الأهلي المصري وتفاعلهم مع عملية طوفان الأقصى، التي شنتها أبطال المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، السبت.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية كحصيلة أولية، فإن عدد القتلى وصل نحو 800 قتيل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ووقوع المئات أسرى لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، نتيجة العملية البطولة في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

تضامن جماهير الأهلي المصري مع فلسطين

ورددت جماهير الأهلي المصري هتافات مؤيدة ومساندة لفلسطين خلال حضورهم مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، ” بالروح بالدعم نفديك يا فلسطين.. بالروح بالدعم نفديك يا أقصى”.

كما وظهر في مقاطع الفيديو المنشورة، رفع جماهير المارد الأحمر الأهلاوي أعلام فلسطين في مدرجات ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي، تضامناً مع الأحداث الساخنة في فلسطين.

وتمكن فريق الأهلي المصري بتحقيق الفوز الثمين على نظيره الإسماعيلي (الدراويش)، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، الأحد.

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ولم يقتصر الأمر على فريق الأهلي المصري، بل سبق المباراة أمام الإسماعيلي، قيام الأخير بنشر صورة للقبة الصخرة المشرفة دعماً لفلسطين.

كما وتضامن فريق سيلتيك الاسكتلندي كعادته مع القضية الفلسطينية، من خلال رفع أعلام فلسطين من قبل جماهير النادي داخل المدرجات في مباراته الماضية أمام كيلمارنوك ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي، إلى جانب لافتات كتب عليها: “الحرية لفلسطين” و “النصر للمقاومة”.

تضامن جماهير الرجاء المغربي مع فلسطين

ورفعت جماهير الرجاء المغربي الأعلام الفلسطينية دعماً ومساندة للقضية العادلة، في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، خلال مباراته أمام المغرب التطواني، في منافسات الجولة السادسة من الدوري المغربي الممتاز.

كما وهتفت جماهير الرجاء البيضاوي بأغنية هزت أرجاء ملعب المباراة، ” رجاوي فلسطيني”. في المباراة التي انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف دون مقابل.

يذكر بأن المئات من الشهداء الفلسطينيين ارتقوا خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بغاراته من قبل سلاح الجو على قطاع غزة وأكثر من ألفي جريح وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى هذه الساعة.