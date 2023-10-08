هروب جماعي وفوضى بمطارات الاحتلال.. هل بدأ العد التنازلي لنهاية إسرائيل؟

وطن – أظهرت مقاطع متداولة عبر وسائل الإعلام العبرية حالة فوضى كبيرة وازدحام منذ، السبت، داخل مطارات إسرائيل وخاصة مطار “بن غوريون”، عقب انطلاق عملية “طوفان الأقصى” من قبل كتائب القسام داخل الأراضي المحتلة.

الفيديوهات المتداولة التي رصدتها (وطن) وثقت احتشاد آلاف الإسرائيليين داخل مطار بن غوريون، والذين يحاولون الهروب خارج إسرائيل عقب حالة الذعر التي بثتها كتائب القسام في الداخل المحتل، وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى الإسرائيليين، جراء هجوم المقاومة الذي فاجأ إسرائيل والعالم أجمع.

ازدحام كبير وفوضى عارمة في مطار "بن غوريون" في تل أبيب بسبب هروب المستوطنين إلى الخارج#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ievAZFLCPA — الاستقلال – المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) October 8, 2023

وتفاعل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل مع مقاطع هروب بمطارات الاحتلال، معتبرين أن عملية “طوفان الأقصى” التي حققت نتائج غير مسبوقة لصالح المقاومة، تعد بداية النهاية للاحتلال وأن العد التنازلي لنهاية إسرائيل قد بدأ، حسب وصفهم.

ويشهد مطار بن غوريون، حالة فوضى كبيرة، بعد إلغاء مئات الرحلات وتأجيل أخرى، عقب انطلاق عملية طوفان الأقصى وفق ما أكده أيضاً موقع airporthaber.

Des passagers se cachent à l’aéroport Ben Gourion d’Israël après les récents tirs de roquettes sur Tel Aviv. pic.twitter.com/51217Fagoy — Black Mask (@goldenor14528) October 7, 2023

وأظهرت مقاطع التقطها المسافرون فوضى داخل مطارات إسرائيل و تكدس أعداد كبيرة من الإسرائيليين والأجانب يحاولون الفرار للخارج من مطار غوريون.

ونشرت مقاطع مصورة لمسافرين آخرين يفترشون مدرج الطائرات، بعد انطلاق صافرات الإنذار، بسبب استهداف المنطقة المحيطة وتل أبيب، بصواريخ المقاومة المنطلقة من قطاع غزة.

🔴#Israel | 🇮🇱 Aéroport Ben Gourion ce soir après une attaque à la roquette Palestinienne. pic.twitter.com/Fz8vy1zSau — Cayes Jacmel (@CayesJacme1) October 7, 2023

وفي متابعة لأحدث التطورات على الساحة الفلسطينية، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الكتائب تمكنت خلال الساعات الماضية، من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المقاتلين بالعتاد والأفراد على محاور عدة.

والسبت، أعلنت حماس بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل تحت عنوان “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت المقاومة رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، إضافة إلى توغل بري وبحري وجوي، ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

وأسفرت عملية “طوفان الأقصى” حتى الآن عن خسائر فادحة للاحتلال وفضيحة عالمية، واعتمدت القسام في هجومها الغير مسبوق على عنصر المفاجأة، ليسجل الاحتلال يوم، 7 أكتوبر 2023، يوما أسودا في تاريخ إسرائيل كما يوم، السادس من أكتوبر عام 1973.

وأعلن نتنياهو حالة الحرب رسمياً بعد وصول قتلى إسرائيل ضعف شهداء غزة فيما يلوّح الاحتلال بتوسيع عدوان على قطاع غزة مع استمرار إحصاء قتلاه.