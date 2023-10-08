ليست “ببجي” إنها غزة .. مقاوم في مواجهة جندي “جبان” من نقطة صفر (فيديو)

وطن – كثيرة هي المشاهد البطولية التي وثّقتها المقاومون خلال عملياتهم داخل المواقع العسكرية الإسرائيلية، ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصل، غير أنّ مشهداً بثته كتائب القسام خلال اقتحام مقاتليها موقع إيريز العسكري الإسرائيلي (بيت حانون) شمال غزة، يظهر فيه مقاوم يقتل جندي إسرائيلي من نقطة صفر حازَ على مشاهدات قياسية.

مقاوم يقتل جندي من نقطة صفر في موقع إيريز

وأظهرت اللقطات أفراد كتائب القسام وهم يقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين.كما تظهر الصور سيطرة أفراد القسام على معـدات وعربات عسكرية.

📸"ليست لعبة #ببجي" .. مقاوِم يُجهز على جنديين دون أن يُطلقا عليه رصاصة واحدة خلال اقتحام #كتائب_القسام موقع "إيرز" العسكري . pic.twitter.com/jgSsjWT4RR — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

وكان من بين المشاهد، مواجهةً مباشرةً بين مقاوم وجنديين داخل الموقع العسكري “إيريز”، حيث وثقت كاميرا مثبتة على جعبة المقاومة لحظة قتله الجنديين من مسافة صفر، بينما كانا يختبئان وراء غرفةٍ صغيرة.

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وأظهرت لقطات القسام لعملية اقتحام معبر إيريز، استسلام جنود إسرائيليين داخل الموقع، ووقوعهم أسرى بقبضة المقاتلين.

وتتواصل عملية طوفان الأقصى لليوم الثاني على التوالي في مستوطنات غلاف غزة، حيث تستمر الإشتباكات المسلحة العنيفة في أكثر من موقع داخل تلك المستوطنات.

📸أصبحت أثراً بعد عين خلال ثوانٍ معدودة .. تدمير دبابة اسرائيلية قرب #غزة. pic.twitter.com/ylidLHVo7c — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

ومساء الأحد، بحسب آحدث إحصائية، فقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم المقاومة الكبيرة إلى 659 و2156 جريحا، وهي إحصائية يتم تحديثها باستمرار؛ نظراً لتواصل عمليات المقاومة .

📸جهاز "اليمام" الاسرائيلي ينشر صور قتلاه خلال الاشتباكات مع وحدات النخبة التابعة لـ #كتائب_القسام ضمن #عمليه_طوفان_الاقصى . pic.twitter.com/lNGUpMcTeq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حالة الحرب.

ةقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنّ عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير والوضع “يتطلب ردا غير مسبوق”. حسب قوله

كما أضاف المتحدث: “نستعد لتوسيع نشاطنا العسكري وضرب مزيد من الأهداف لحماس”. وفق قوله لشبكة ABC

كان متحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن أن الجيش قرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في منطقة غلاف غزة.

ومن بين المستوطنات: بئيري وأوريم وناحل عوز ونتيف هعسراه وزيكيم بغلاف غزة.

بينما أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، ظهر الأحد، أنّ “قيادة القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة السبت وفجر الأحد من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى. وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور”.

📸تصريح للناطق العسكري باسم #كتائب_القسام أبو عبيدة حول مجريات معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/lMLEbqwuzO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 370 شخصا بينهم 20 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.