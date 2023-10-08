fbpx
    الهدهد

    ليست “ببجي” إنها غزة .. مقاوم في مواجهة جندي “جبان” من نقطة صفر (فيديو)

    بثت كتائب القسام مشاهد توثق اقتحامها موقع إيريز/بيت حانون وسيطرتها عليه وأسرها وقتها جنوداً وضباطاً إسرائيليين
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مقاوم يقتل جندي من نقطة صفر في موقع إيريز بيت حانون
    مقاوم يقتل جندي من نقطة صفر في موقع إيريز بيت حانون

    وطن – كثيرة هي المشاهد البطولية التي وثّقتها المقاومون خلال عملياتهم داخل المواقع العسكرية الإسرائيلية، ضمن عملية طوفان الأقصى المتواصل، غير أنّ مشهداً بثته كتائب القسام خلال اقتحام مقاتليها موقع إيريز العسكري الإسرائيلي (بيت حانون) شمال غزة، يظهر فيه مقاوم يقتل جندي إسرائيلي من نقطة صفر حازَ على مشاهدات قياسية.

    مقاوم يقتل جندي من نقطة صفر في موقع إيريز

    وأظهرت اللقطات أفراد كتائب القسام وهم يقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين.كما تظهر الصور سيطرة أفراد القسام على معـدات وعربات عسكرية.

    وكان من بين المشاهد، مواجهةً مباشرةً بين مقاوم وجنديين داخل الموقع العسكري “إيريز”، حيث وثقت كاميرا مثبتة على جعبة المقاومة لحظة قتله الجنديين من مسافة صفر، بينما كانا يختبئان وراء غرفةٍ صغيرة.

    • اقرأ أيضاً: 
    هذا ما خلفه رجال كتائب القسام في مستوطنة ريعيم قبل عودتهم لقطاع غزة بسلام (فيديو)
    مشاهد لطائرة “الزواري” الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال طوفان الأقصى

    وأظهرت لقطات القسام لعملية اقتحام معبر إيريز، استسلام جنود إسرائيليين داخل الموقع، ووقوعهم أسرى بقبضة المقاتلين.

    أسرى الجيش الإسرائيلي
    استسلام جنود في الموقع العسكري للمقاومة

    وتتواصل عملية طوفان الأقصى لليوم الثاني على التوالي في مستوطنات غلاف غزة، حيث تستمر الإشتباكات المسلحة العنيفة في أكثر من موقع داخل تلك المستوطنات.

    ومساء الأحد، بحسب آحدث إحصائية، فقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم المقاومة الكبيرة إلى 659 و2156 جريحا، وهي إحصائية يتم تحديثها باستمرار؛ نظراً لتواصل عمليات المقاومة .

    وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حالة الحرب.

    ةقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنّ عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير والوضع “يتطلب ردا غير مسبوق”. حسب قوله

    كما أضاف المتحدث: “نستعد لتوسيع نشاطنا العسكري وضرب مزيد من الأهداف لحماس”. وفق قوله لشبكة ABC

    كان متحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن أن الجيش قرر إخلاء 25 مستوطنة وكيبوتس في منطقة غلاف غزة.

    ومن بين المستوطنات: بئيري وأوريم وناحل عوز ونتيف هعسراه وزيكيم بغلاف غزة.

    بينما أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، ظهر الأحد، أنّ “قيادة القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة السبت وفجر الأحد من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى. وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور”.

    على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 370 شخصا بينهم 20 طفلا بسبب الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.