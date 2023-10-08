مجندات إسرائيليات في قبضة القسام.. عددهن كبير ونتنياهو يتخبط (فيديو)

وطن – انتشرت مقاطع مصورة لمجندات إسرائيليات وقعن في الأسر جراء عملية “طوفان الأقصى”، التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة.

ووثقت المقاطع التي رصدتها (وطن) تواجد عدد كبير من مجندات جيش الاحتلال، أسرى داخل مقرات المقاومة في قطاع غزة.

عاجل : عشرات المجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قبضة المقاومة في هذه الأثناء , ويحاول الاحتلال الإسرائيلي التفاوض مع المقاومين داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة . pic.twitter.com/VN5kp4VJiK — غزة الآن – gaza now (@gazaalannet) October 8, 2023

مجندات إسرائيليات في قبضة المقاومة

وكان القلق والرعب يسيطر على الأسيرات الإسرائيليات، بينما كان يحرسهم عدد من عناصر كتائب القسام.

وأشاد ناشطون بطريقة تعامل عناصر المقاومة الفلسطينية مع الأسرى النساء من جنود الاحتلال.

كما نشرت وسائل إعلام عبرية صورا إسرائيليات في قبضة القسام فُقدن في مستوطنات غلاف غزة، وصورا لمجندات أسيرات داخل منازل فلسطينيين في غزة.

وأدت عملية (طوفان الأقصى) إلى مقتل وإصابة الكثير من الإسرائيليين، فضلاً عن أخذ أسرى ورهائن إسرائيليين من قبل حماس، وهناك العديد من مقاطع الفيديو التي توثق ذلك.

وقال المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة حماس حول إسرائيليات في قبضة القسام في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف الليل، إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية، السبت، أكثر مما أعلن نتنياهو -رئيس وزراء إسرائيل- بأضعاف مضاعفة.

أسر مجندة إسرائيلية ونقلها لقطاع غزة

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، فيديو للحظة أسر مجندة إسرائيلية تم نقلها إلى داخل قطاع غزة بعد عملية تسلل مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين إلى قاعدة عسكرية داخل إسرائيل.

فيديو لأسر مجندة إسرائيلية ونقلها لقطاع غزة. pic.twitter.com/8kekdDL5Gb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

فيما قال نائب رئيس حماس صالح العاروري إن الحركة لديها عدد كاف من أسرى إسرائيل يجعلها تطلق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وسبق لمقاومي حماس احتجاز جنود إسرائيليين كرهائن ففي عام 2006، استولى مقاتلو حماس على الجندي جلعاد شاليط واحتجزوه لمدة خمس سنوات، وتمت مبادلته في نهاية المطاف بأكثر من 1000 أسير فلسطيني محتجز في إسرائيل.

و في تصريح مفاجئ أثار جدلا واسعا أعلن مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، عن احتجاز العديد من الأشخاص الذين حاملي الجنسية الأمريكية لدى حركة حماس، حيث تم أسرهم خلال عملية “طوفان الأقصى”.