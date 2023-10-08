متصهين بحريني يترحم على قتلى إسرائيل ومستعد للتبرع بالدم لصالح إخوانه اليهود (فيديو)

وطن- وصف ناشط بحريني متصهين يدعى “شاهين الجنيد” ما يجري في فلسطين المحتلة والتفوق الكاسح الذي حققه مقاوموها خلال الساعات الماضية عبر عملية “طوفان الأقصى“، بأنه عمل إرهابي وتشويه لصورة الإسلام والمسلمين”.

وزعم الناشط البحريني، الذي يثير الجدل دائما بمواقفه الداعمة للاحتلال والمناهضة للفلسطينيين، أن “حماس تتاجر بتصوير امرأة متوفية من غير ملابس بلا أخلاق ولا إنسانية”.

شاهين الجنيد متصهين بحريني يثير الجدل

وطالب في مقطع مصور بثه عبر حسابه بتويتر، بتكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على ما وصفه بـ”إرهاب حماس”، فالإرهاب حسب قوله يهدم ولا يبني.

ووجه “الجنيد” رسالة للصهاينة يتبرأ فيها من حماس ويدعم الاحتلال، ويترحم على قتلاه، بينما وصف المقاومة بالإرهابيين.

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وفي تغريدة له أيضا على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً – قال المطبع الجنيد: “نأسف لعدد الضحايا الكبير من الشعب الاسرائيلي “الصديق ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى”.

وجاء ذلك دون أدنى إشارة منه حتى، إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما ناشد المتصهين شاهين الجنيد، جميع السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بفتح حملات تبرع بالدم لمن وصفهم بـ”الضحايا الإسرائيليين من إخواننا وأخواتنا اليهود في أسرع وقت ممكن”، معرباً عن استعداده للسفر إلى دولة اسرائيل للتبرع بالدم لصالح إخوانه اليهود.

أحد داعمي التطبيع العربي مع الاحتلال

يذكر أن الجنيد هو أحد الداعين إلى تطبيع دولته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي شباط 2022 غرد الجنيد على حسابه في موقع ” إكس”-تويتر سابقاً- تعليقاً على أول زيارة لرئيس وزراء اسرائيل “نفتالي بينيت” إلى المنامة قائلاً “عهود جديدة في المنطقة، مشهد مليء بالحب والإيجابية. أنا سعيد جدًا”.

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وفي أكتوبر 2020 وقعت البحرين على اتفاقية صلح مع الكيان الصهيوني بوساطة أمريكية لتكون بذلك رابع دولة عربية في الشرق الأوسط – بعد الإمارات ومصر والأردن – التي تعترف بإسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948.

وكان اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل ضمن “اتفاقيات إبراهيم” التي وقعتها أيضا الإمارات والمغرب والسودان.

وعلى مدى عقود، قاطعت معظم الدول العربية إسرائيل، وأصرت على أنها لن تقيم علاقات معها إلا بعد تسوية النزاع الفلسطيني وهو التعهد الذي تنصلت منه العديد من الدول ومنها البحرين.