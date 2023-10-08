لحظة مقتل السائحين الإسرائيليين بنيران شرطي مصري وأول تعليق رسمي من تل أبيب

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطي مصري النار على فوج سياحي إسرائيلي في مدينة الإسكندرية، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سائحين.

وأظهر فيديو هجوم فرد شرطة مصري على فوج إسرائيلي في الإسكندرية، ظهور جثتين على الأرض، داخل منطقة عمود السواري في الإسكندرية، في حين شوهد تواجد أمني كثيف.

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في غضون ذلك، قالت قناة إكسترا نيوز المحسوبة على الدولة، نقلًا عن مصدر أمني، إن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

أول تعليق إسرائيلي على استهداف السياح

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانا بخصوص إطلاق النار في الإسكندرية، حيث قال المتحدث باسم الوزارة أوفير غندلمان، إن مصريا أطلق هذا الصباح النيران على مجموعة سياح إسرائيليين في الإسكندرية مما أدى إلى مقتل اثنين منهم ودليلهم المصري.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تعمل الآن على إعادة مواطنيها من مصر حاليا.

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تزامن مع طوفان الأقصى

يشار إلى أن العملية تزامنت مع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، والتي أحدثت زلزالا في الداخل الإسرائيلي وأسفرت عن سقوط ٣٥٠ قتيلا على الأقل، في حصيلة غير نهائية، بجانب مئات الأسرى والمفقودين.

واقعة الفوج السياحي تذكر بواقعة محمد صلاح

واقعة إطلاق النار على الفوج السياحي الإسرائيلي أعادت للأذهان واقعة هجوم الجندي البطل محمد صلاح صاحب واقعة اقتحام الحدود المصرية الإسرائيلية قبل أشهر.

وكان محمد صلاح قد سار مسافة خمسة كيلو مترات واجتاز سياجًا حدوديًا أقامته إسرائيل حديثًا، وقت ثلاثة جنود إسرائيليين قرب قاعدة حريف العسكرية التي تبعد مئة كيلومتر من جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية.