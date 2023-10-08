“استروها وخدوها حية”.. كيف تعامل مقاومون مع مستوطِنة وطفليها؟ (فيديو)

وطن – انتشر مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي يبيّن كيف تعامل مقاومون فلسطينيون مع مستوطِنة إسرائيلية وطفليها خلال عملية طوفان الأقصى، داخل إحدى مستوطنات غلاف غزة .

والتقط مقطع الفيديو، من داخل إحدى مستوطنات غلاف غزة، وظهرت مستوطنة تحتضن طفلها، وعليها علامات الرعب، في حين تجنب المقاومون التعرض لها ولطفلها.

وقال أحد المقاومين للسيدة: “ما أحد هيصيبها علشان تعرفوا إن الإنسانية عندنا.. استروها وخدوها حية”. حيث شوهدت السيدة ملتفة بغطاء بعدما حرص المقاومون على سترها.

مقاتلون فلسطينيون يتجنبون التعرض لسيدة اسرائيلية وطفلها. أحد المقاتلين يقول: "استروها، وليعلم العالم بأن الانسانية عندنا وليست عندهم".

شاهد الفيديو👇👇#عربي21#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/TJDU5vFZyO — عربي21 (@Arabi21News) October 7, 2023

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طوفان الأقصى .. استمرار القتال لليوم الثاني والمقاومة تستبسل

ويستمر القتال ضمن معركة طوفان الأقصى، لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا منذ بدء القتال حتى الآن، وهو عدد ليس نهائياً ويزداد مع مرور الوقت واستمرار القتال.

بينما نشر جيش الاحتلال أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم السبت في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

📸صور لعناصر وضباط الشرطة الاسرائيلية الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع #كتائب_القسام خلال عملية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LeHXyWON3n — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 8, 2023

في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 30 شرطيا إسرائيليا قتلوا منذ بداية هجوم طوفان الأقصى.

وأشارت المصادر العبرية إلى وجود 1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطرة منذ بدء هجوم حماس.

وأعلنت مصادر اسرائيلية، مقتل رتب عليا في شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان في مقدمتهم، قائد كتيبة الاتصالات 481 المقدم سهار مخلوف، الذي قتلته كتائب القسام خلال الاشتباكات في مقر فرقة غزة في قاعدة رعيم العسكرية.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت، أن المقاومين سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية مقر قيادة فرقة غزة وعادوا إلى القطاع.

عاجل مشاهد من سيطرة مقاتلي كتائب #القسام على قاعدة "رعيم" العسكرية مقر قيادة فرقة غزة المعادية ثم عودتهم إلى قطاع #غزة بعد تنفيذ الواجب .#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/r1YJzC7TsY — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 8, 2023

كما أعلنت كتائب القسام صباح الأحد، مقتل مارتن كوزميتزاك، وهو قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

ومن بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة، كلا من قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

حصيلة الشهداء الفلسطينيين

على الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا حتى صباح الأحد.

يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية على منازل المدنيين، واستهدفت في بعضها منازل قيادات في حركة حماس من أبرزهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار وفتحي حمد وعصام الدعليس وكمال أبو عوان وأبو معاذ السراج.

وتؤكد كتائب القسام على أن عملياتها متواصلة، ولا زالَ مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام صباح السبت، أنها ستعلن خلال الساعات المقبلة عن عدد الأسرى الإسرائليين لديها، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود ما لا يقبل عن 100 أسير بيد المقاومة.

📷مشاهد تاريخية .. المقاومة الفلسطينية تأسر مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين والذهول والرعب على وجوههم، ضمن عملية #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/dgMXx1TuN5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

في حين تؤكد شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجود مسلحين يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

بينما ردّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.