هذا ما خلفه رجال كتائب القسام في مستوطنة ريعيم قبل عودتهم لقطاع غزة بسلام (فيديو)

وطن – أظهرت لقطات مصورة، حجم الدمار الكبير الذي ضرب مستوطنة ريعيم في أعقاب هجوم مقاتلي كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، عليها ضمن عملية طوفان الأقصى.

ووثق الفيديو الأول، اللحظات للاشتباك المسلح الذي وقع في المستوطنة خلال الهجوم عليها من قبل المقاومين الفلسطينيين.

في حين أظهر الفيديو الثاني حجم الدمار الذي وقع في المستوطنة، وشوهدت عشرات السيارات المحطمة أو المحترقة.

مشاهد الدمار في مستوطنة "ريعيم" بعد إنجاز مقاتلي كتائب القسام مهامهم فيها وعودتهم إلى قطاع #غزة تظهر حجم الخسائر والسيارات المتروكة على جانبي الطرقات.#فلسطين #غزة

#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ruk1My96mM — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 8, 2023

ونجح المقاومون الفلسطينيون في العودة إلى قطاع غزة بسلام مغادرين مستوطنة ريعيم بعد تنفيذهم الهجوم باقتدار.

طوفان الأقصى يتواصل لليوم الثاني

وإلى جانب هجوم مستوطنة ريعيم يستمر القتال ضمن معركة طوفان الأقصى، لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 قتيلا منذ بدء القتال حتى الآن، وهو عدد ليس نهائياً ويزداد مع مرور الوقت واستمرار القتال.

وأشارت المصادر العبرية إلى وجود 1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطرة منذ بدء هجوم حماس.

بينما نشر جيش الاحتلال أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم السبت في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

مشاهد من مستوطنة "ريعيم" عقب اقتحامها من كتائب القسام، قبل عودتهم لقطاع غزة بسلام pic.twitter.com/piyo1GmYQ7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 8, 2023

في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 30 شرطيا إسرائيليا قتلوا منذ بداية هجوم طوفان الأقصى.

وأعلنت مصادر اسرائيلية، مقتل رتب عليا في شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان في مقدمتهم، قائد كتيبة الاتصالات 481 المقدم سهار مخلوف، الذي قتلته كتائب القسام خلال الاشتباكات في مقر فرقة غزة في قاعدة رعيم العسكرية.

كما أعلنت كتائب القسام صباح الأحد، مقتل مارتن كوزميتزاك، وهو قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

ومن بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة، كلا من قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

على الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا حتى صباح الأحد.

يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية على منازل المدنيين، واستهدفت في بعضها منازل قيادات في حركة حماس من أبرزهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار وفتحي حمد وعصام الدعليس وكمال أبو عوان وأبو معاذ السراج.

القسام تستبدل بعض القوات في مواقع القتال وتنفذ عمليات تسلل جديدة

وأكدت كتائب القسام على أن عملياتها متواصلة، ولا زالَ مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة داخل الأراضي المحتلة.

وظهر الأحد أيضاً، كشف “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، أنّ “قيادة القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة السبت وفجر الأحد من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور”.

وأعلنت كتائب القسام صباح السبت، أنها ستعلن خلال الساعات المقبلة عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها. فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود ما لا يقبل عن 100 أسير بيد المقاومة.

في حين تؤكد شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجود مسلحين يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

بينما ردّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.