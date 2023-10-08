عصام الشوالي يقصف الاحتلال بمقدمة نارية من قمة أرسنال والسيتي

وطن- تفاعل العديد من النشطاء عبر السوشيال ميديا مع مقدمة وُصفت بالنارية للمعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” عصام الشوالي، خلال مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، علق فيها على عملية “طوفان الأقصى” وأحداث فلسطين.

واليوم تم تداول عدة مقدمات نارية من معلقين رياضيين على رأسهم “الشوالي” وكذلك المعلق العماني البارز خليل البلوشي، دعماً للمقاومة الفلسطينية التي أطلقت فجر السبت، عملية “طوفان الأقصى“، نصرة للمسجد الأقصى المبارك والأسرى.

مقدمة عصام الشوالي عن “طوفان الأقصى”

وقال عصام الشوالي في تعليق قوي على الأحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية وفق ما رصدت (وطن) ما نصه: “حدثوك عن القوة فكانت وهماً، وعن التكنولوجيا المتطورة فكانت وهماً، وعن جيش لا يُقهر فكان وهماً.”

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وتابع المعلق الرياضي التونسي:”كلموك عن برلين فكان وهماً، كلموك عن حدود من المستحيل اختراقها فكانت وهماً، ألا فهمت ألا فهمنا، ألا فهمتهم، إنهم مجرد بالونة وهم.”

وتفاعل النشطاء بشكل واسع مع مقدمة الشوالي عن فلسطين، وأشادوا بأسلوبه المبدع في التعليق على الأحداث، وكذا تضامنه مع القضية الفلسطينية وإدانة انتهاكات الاحتلال الغاشم.

وفي هذا السياق كتب مغرد باسم “راشد السعيدي”: مقدمة تاريخية للمعلق عصام الشوالي عن المقاومة الفلسطينية، عند بدء مباراة آرسنال ومانشستر سيتي .. يصف الكيان الصهيوني بـ الوهم”.

ودون ناشط آخر مشيدا بفخامة المقدمة حسب وصفه:”سيخلدها التاريخ والله.”

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وكانت مقدمة مماثلة للمعلق العماني خليل البلوشي، عن أحداث فلسطين وعملية “طوفان الأقصى” تم تداولها أيضا على نطاق واسع بين النشطاء، أثناء تعليقه على مباراة ليفربول وبرايتون.

اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى

جدير بالذكر أنه في اليوم الثاني، لمعركة “طوفان الأقصى”، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700، فضلاً عن أكثر من 2156 مصاباً، وفق أحدث إحصائية حتى الآن.

ويشار إلى أن إحصائيات القتلى في إسرائيل يتم تحديثها بشكل دائم على مدار اليوم، بسبب استمرار عمليات المقاومة في الداخل المحتل وتكبد الاحتلال خسائر فادحة.

وتمكن مقاتلو القسام، منذ بدء العملية، السبت، من اقتحام مواقع عسكرية في محيط غزة وأسر العشرات من الجنود الإسرائيليين، ونقلهم إلى قطاع غزة، فيما لم تؤكد أي جهة العدد المحدد للأسرى وهوياتهم.