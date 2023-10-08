عدد كبير من حاملي الجنسية الأمريكية محتجزون رهائن في قطاع غزة

وطن – في تصريح مفاجئ أثار جدلا واسعا أعلن مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، عن احتجاز العديد من الأشخاص الذين حاملي الجنسية الأمريكية لدى حركة حماس، حيث تم أسرهم خلال عملية “طوفان الأقصى”.

المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أكد في تصريحات صحفية له أن العشرات من حاملي الجنسية الأمريكية محتجزون رهائن لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام، في قطاع غزة.

#عاجل | مندوب اسرائيل لدى الأمم المتحدة: عشرات من حاملي الجنسية الأمريكية محتجزون رهائن في قطاع #غزة

#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rpxgniAuFi — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023

والسبت 7 أكتوبر، أعلنت كتائب القسام، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة مستمرة حتى الآن، وكبدت الاحتلال خسائر فادحة على كافة المستويات، وتخطى عدد القتلى الإسرائيليين المئات فضلا عن آلاف الجرحى.

أسرى بالجملة لدى القسام

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، السبت، عن وجود أسرى مدنيين وجنود لدى حركة حماس اختطفتهم خلال الهجوم المباغت الذي نفذته داخل إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يمكن “تقديم أرقام عنهم”.

وكانت حركة حماس أيضا نشرت على حساباتها بالسوشيال ميديا، فيديوهات لأسرى إسرائيليين نقلتهم إلى أنفاق قطاع غزة حيث تم التحفظ عليهم هناك.

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وكان نائب رئيس حماس صالح العاروري، صرح لوسائل إعلام بإن الحركة لديها عدد كاف من أسرى إسرائيل يجعلها تطلق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

هذا وتواصل كتائب القسام، الأحد، اشتباكاتها مع الجيش الإسرائيلي في مواقع عدة بغلاف غزة ضمن عملية “طوفان الأقصى”.

وأعلنت كتائب القسام أن سلاحها الجوي شارك بـ35 مسيرة انتحارية من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال خلال عملية “طوفان الأقصى” التي زلزلت الكيان الإسرائيلي.