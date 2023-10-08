طوفان الأقصى أصابهم بالجنون.. مقتل مستوطن بنيران صديقة (فيديو)

وطن- أصابت عملية طوفان الأقصى المجتمع الإسرائيلي بحالة من الذهول والارتباك الذي وصل إلى حد الجنون، خصوصا لدى السلطة والأجهزة العسكرية والأمنية، وهو ما اتضح في عدة أحداث، كان آخرها قيام قوات الأمن الإسرائيلي، الأحد، بمطاردة وقتل شخص تبيّن في النهاية أنه إسرائيلي.

ووفق وسائل إعلام عبرية فقد اشتبهت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين في إحدى السيارات، وطاردتها معتقدةً أنها تنقل مقاومين فلسطينيين في منطقة عسقلان.

وبدا أن سائق السيارة يحاول الاتجاه شمالا نحو وسط إسرائيل، وزاد من سرعته متجاهلا محاولات قوات الأمن إيقافه.

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من سكان بيكييم

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن مواطناً إسرائيلياً من سكان بيكييم، لم يتم الكشف عن اسمه أو هويته قُتل “الأحد” أثناء قيادته سيارة متهورة على طريق في الجنوب، على يد قوات الأمن، بعد أن تم تعريفه بالخطأ على أنه “إرهابي”.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تلقت موجة بلاغات عن سير مركبة على الطريق، وارتكابها مخالفات مرورية، مما دفع القوات الأمنية إلى ملاحقة المركبة التي كانت متجهة شمالا.

وانتقلت المطاردة من مفرق زيكيم إلى موشاف أمونيم، وأدت إلى تبادل إطلاق النار بالقرب من مفترق أشكلون. وفي نهاية المواجهة تم تحييد السيارة ومقتل سائقها.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته ” معاريف” سيارة عسكرية تعترض سيارة سوداء اللون ثم ينزل عناصر من السيارة العسكرية، ويبدأون بإطلاق النار باتجاهها ويسمع صوت أحد الإسرائليين وهو يقول “من حماس”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن السيارة المشتبه فيها كانت تتجه من منطقة حدود غزة باتجاه وسط إسرائيل، وعلى مقربة من مدينة أشدود، انتهى الأمر بإطلاق الأمن الإسرائيلي النار على السائق وقتله.

لكن بعد مقتله تبيّن أنه لم يكن مقاوما فلسطينيا، وإنما إسرائيلي أصابه الهلع وأراد الذهاب بعيدا خصوصا بعدما رأى كثافة التجمعات الأمنية.

وبحسب مراسلة الجزيرة في عسقلان “نجوان سمري” فإن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد سارعت فور الحادث إلى إعلان نجاح القوات الإسرائيلية في تصفية مقاوم فلسطيني كان يقود سيارته باتجاه مستوطنات إسرائيلية، قبل أن يتضح لاحقا أن الأمر ليس على هذا النحو.