طارق ذياب محلل قنوات بين إن سبورت يتحدث عن أبطال طوفان الأقصى .. وهذا ما وصف به أبو عبيدة (فيديو)

وطن- أشاد نجم الكرة التونسية طارق ذياب، المحلل الرياضي في شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، بالإنجازات التي صنعها أبطال المقاومة الفلسطينية بعد اقتحامهم عدد من المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، والمحاذية لشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وعلق المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب، على العملية البطولية التي نفذتها كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، تجاه المستوطنات الصهيونية على طول الشريط الحدودي مع غلاف قطاع غزة.

حديث طارق ذياب عن أبطال طوفان الأقصى

وقال المحلل الرياضي ذياب، خلال الأستوديو التحليلي على مباريات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد أن سأله المذيع عن رأيه بمباراة ريال مدريد، ليرد عليه: ” اليوم اكتشفنا مدرباً جديداً، شاهدنا الكرة الشاملة، أبو عبيدة (الناطق العسكري لكتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس)، علمنا الكرة الشاملة وفي الهجوم”.

كما وأضاف التونسي طارق ذياب، ” أبو عبيدة مدرب منتخب فلسطين، فهو اليوم لم يكن متحدثاً بل كان مدرباً أفضل من غوارديولا وأنشيلوتي”.

وختم، ” اليوم شاهدنا مباراة كبيرة من المنتخب الفلسطيني، وإن شاء الله تكمل على خير لأنهم يستحقون الانتصار”.

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عملية طوفان الأقصى

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عدد القتلى في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قد تجاوز 300 قتيل ومئات الجرحى وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، إلى جانب وقوع العشرات منهم أسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، قد نفذت عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم ” طوفان الأقصى“، تجاه عدد من المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الممتدة على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة، السبت.