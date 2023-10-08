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    طوفان الأقصى يعبر الحدود .. شرطي مصري ينتقم ويقتل سائحين إسرائيليين (شاهد)

    ألقت قوات الأمن القبض على الشرطي منفذ الهجوم
    خالد السعديبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين
    مقتل سائحين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالأسكندرية

    وطن – أفاد مصدر أمني مصري، بمقتل سائحين إسرائيليين في محافظة الإسكندرية الواقعة شمالي البلاد، بنيران شرطي مصري، في واقعة جاءت بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

    وقالت تقارير إخبارية، إن عنصر شرطة أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

    شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين

    بينما أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أعضاء الفوج الإسرائيلي وأحد المصريين وإصابة آخر. بينما ألقت قوات الأمن القبض على الشرطي.

    وقال مصدر أمني مسؤول، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.وفق ما نقلت الجزيرة

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    وتزامنت العملية، مع عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح السبت 7/10/2023، والتي أحدثت زلزالا في الداخل الإسرائيلي وأسفرت عن مقتل 400 إسرائيلي على الأقل، في حصيلة غير نهائية، بجانب مئات الأسرى والمفقودين.

    واقعة الفوج السياحي تذكر بواقعة محمد صلاح

    وعملية إطلاق النار على الفوج السياحي الإسرائيلي أعادت للأذهان واقعة الهجوم الجندي محمد صلاح صاحب واقعة اقتحام الحدود المصرية الإسرائيلية قبل أشهر.

    الجندي المصري محمد صلاح
    الجندي المصري محمد صلاح

    وكان محمد صلاح قد سار  مسافة خمسة كيلو مترات واجتاز سياجًا حدوديًا أقامته إسرائيل حديثًا، وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قرب قاعدة حريف العسكرية التي تبعد مئة كيلومتر من جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية.

    في حين أعادت إسرائيل جثة المجند الشهيد محمد صلاح منفذ العملية آنذاك .

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