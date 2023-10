حل لغز الفتاة العارية في شاحنة المقاومة ووشم على ساقها كشف هويتها

وطن – كشفت وسائل إعلام غربية قصة الفتاة العشرينية، التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة جثتها شبه عارية، ومسجاة في صندوق شاحنة ويحيط بها مقاومون فلسطينيون ضمن أحداث عملية “طوفان الأقصى”، حيث اتضح أنها بلوجر ألمانية.

وأشارت هذه الوسائل إلى أن الفتاة تدعى “شاني لوك” وكانت تحضر مهرجاناً موسيقياً في صحراء النقب، فجر السبت، حين انطلق هجوم حماس المباغت وهي تحمل الجنسية الألمانية وظهرت الفتاة العارية في شاحنة المقاومة.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.

She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023