حادث الإسكندرية أرعبهم.. فرار جماعي للسياح الإسرائيليين من مصر (فيديو)

وطن – على وقع عملية “طوفان الأقصى” بفلسطين المزلزلة وخوفاً من ردات فعل محتملة من قبل المصريين بعد حادث مقتل سائحين إسرائيليين في منطقة “عمود السواري” بمحافظة الإسكندرية، بادر عشرات الإسرائيليين إلى الهروب من “شرم الشيخ وطابا” اللتين تعجان بالآلاف من السياح الإسرائيليين.

وأظهر مقطع فيديو العشرات من السياح الإسرائيليين وهم يتزاحمون داخل معبر طابا، وسط حالة من الذعر أصابتهم وسعي للخروج بأقصى سرعة خارج مصر، خوفا من مصير مواطنيهم في حادث الإسكندرية.

عملية الإسكندرية تثير ذعر الإسرائيليين

وجاء ذلك بعد العملية الهجومية التي نفذها أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالأسكندرية، حيث أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي باتجاه أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عامود السواري، مخلفًا 3 قتلى، سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وعدداً من الجرحى.

وتزامنت عملية الإسكندرية مع تصاعد العمليات الإجرامية الإسرائيلية بطائراتها الحربية بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.

ويعيش المستوطنون الإسرائيليون، حالة من الرعب والهلع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المطبعة، ما دفع الكثير من المستوطنين للهروب بشكل جماعي من المدن الفلسطينية المحتلة عبر المطارات إلى الخارج باتجاه أوروبا، وفق مصادر إعلامية.

وعقدت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عقود وعملت الأولى لفترة طويلة كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، ترتفع المشاعر المعادية لإسرائيل في البلاد، عقب كل اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين.