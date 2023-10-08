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    رياضة

    بيلينغهام يُعادل رقم رونالدو القياسي في الدوري الإسباني الممتاز (فيديو)

    بيلينغهام سجل 7 أهداف في 8 مباريات خاضها مع ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جود بيلينغهام الإنجليزي
    بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني

    وطن- نجح النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، من معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق الملكي الأبيض السابق، بعد تسجيله هدفين داخل مرمى شباك أوساسونا، ضمن منافسات الجولة ال9 من الدوري الإسباني الممتاز.

    وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصائيات وأرقام كرة القدم، في تغريده نشرها عبر منصة (X)، بأن نجم ريال مدريد الشاب جود بيلينغهام، سجل 7 أهداف في 8 مباريات حتى الآن في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وهو أعلى رصيد للاعب في الفريق منذ كريستيانو رونالدو في موسم 2009.

    بيلينغهام يعادل رقم رونالدو في الدوري الإسباني

    وبينت الشبكة، بأن بيلينغهام لاعب ريال مدريد عادل رقم البرتغالي رونالدو، الذي سجل 7 أهداف في ديسمبر عام 2009 في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

    وحقق ريال مدريد الفوز العريض أمام نظيره الضيف أوساسونا برباعية دون مقابل، في منافسات الأسبوع ال9 من الدوري الممتاز (الليغا).

    بيلينغهام
    نجم ريال مدريد جود بيلينغهام

    مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

    وسجل رباعية ريال مدريد، اللاعب جود بيلينغهام هدفين في الدقيقة ال9 وال54، واللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال65، واللاعب خوسيلو في الدقيقة ال70.

    كما وتفوق ريال مدريد على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى  19 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

    بيلينغهام ومعادلة رقم رونالدو
    الإنجليزي بيلينغهام يعادل رقم رونالدو في الدوري الإسباني

    فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أوساسونا إلى 7 تسديدات فقط، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 33% في المباراة.

    وسيلتقي فريق ريال مدريد في المواجهة القوية القادمة أمام إشبيلية، في منافسات الجولة ال10 من الدوري الإسباني الممتاز، مطلع الأسبوع المقبل.

    أوساسونا وريال مدريد
    مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

    ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 24 نقطة بهذا الفوز، فيما تجمد رصيد الفريق المنافس أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر من جدول الترتيب حتى يومنا هذا.

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