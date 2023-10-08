بلقيس فتحي تتخلى عن شعرها.. اعتقد الجمهور أنها بسمة بوسيل! (شاهد)

وطن– فاجأت النجمة الإماراتية، بلقيس فتحي، جمهورها بإطلالة جديدة، بعدما تخلت عن شعرها الطويل المميز.

وأطلت بلقيس فتحي بعد أيام من مشاركتها في عرض فالنتينو، بشعر قصير عبر حسابها على “انستجرام“.

أخيرا شعر قصير

وكانت الفنانة اليمنية الأصل، تجلس في سيارتها مرتدية تيشرت أوف شولدر، وتررد أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم “بتفكر في إيه”.

وعلقت بلقيس على الصور والفيديو: “أخيراً شعر قصير”.

شبيهة بسمة بوسيل

وتباينت الآراء حول شكل بلقيس بالشعر القصير، فكتبت متابعة: ” عبالي بسمة بوسيل“.

ووافقتها أخرى الرأي: ” اول صورة فكرتك بسمة بوسيل”.

وقالت ثالثة: ” والله طبق الاصل بسمه بوسيل الشعر القصير زوين .. صغاريتي و زيانيتي حبيبتي بلقيس الزوينا”.

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ألف روح

وكتبت أخرى: ” شعور راحة جدا بعد ما تقصي شعرك تجديد لروح”.

وعقبت خامسة :” قصيتي شعرك حلو بس بكرى بتزعلي عليه “.

على الصعيد الفني، لا تزال بلقيس تحتفل بنجاح أغنيتها “ألف روح”، التي تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن غي مانوكيان، والموزع الموسيقي سليمان داميان، وإخراج إيلي فهد.