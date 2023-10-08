بث مباشر مع نتنياهو يمنع استهداف رجال القسام في منزل مستوطن (شاهد)

وطن- انتشر مقطع لافت للغاية، يُظهر عددا من عناصر من كتائب القسام، ينشرون بثاً مباشراً من هاتف عائلة إسرائيلية داخل منزلهم في مستوطنات غلاف غزة.

وشوهد في مقطع الفيديو، عناصر المقاومة وهم يطلبون من المستوطنين توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحديد موقعهم لعدم قصف المنطقة تجنباً لقتلهم.

وشوهد المستوطن، وهو يصرخ من أجل عدم قتل أطفاله، فيما رد أحد رجال المقاومة قائلا: “لن أقتلك.. لن أقتلكم”.

بعد ذلك، طلب رجال المقاومة من المستوطنين بأن يخبروا نتنياهو، وأيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عبر الهاتف، بموقعهم، وإبلاغهما أن كتائب القسام موجودة في المنزل، فلا يتم قصف المكان، وهو ما جرى بالفعل.

اقرأ أيضا:

طوفان الأقصى يتواصل لليوم الثاني

ويستمر القتال ضمن معركة طوفان الأقصى، لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت قنوات عبرية، الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 659 قتيل منذ بدء القتال حتى الآن، وهو عدد ليس نهائياً ويزداد مع مرور الوقت واستمرار القتال.

وأشارت المصادر العبرية إلى أكثر من 2156 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 حالتهم خطرة منذ بدء هجوم حماس.

بينما نشر جيش الاحتلال أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم السبت في الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 30 شرطيا إسرائيليا قتلوا منذ بداية هجوم طوفان الأقصى.

وأعلنت مصادر اسرائيلية، مقتل رتب عليا في شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان في مقدمتهم، قائد كتيبة الاتصالات 481 المقدم سهار مخلوف، الذي قتلته كتائب القسام خلال الاشتباكات في مقر فرقة غزة في قاعدة رعيم العسكرية.

كما أعلنت كتائب القسام صباح الأحد، مقتل مارتن كوزميتزاك، وهو قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون.

ومن بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة، كلا من قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

على الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 370 شهيدا و2200 جريحا حتى مساء الأحد.

اقرأ أيضا:

يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية على منازل المدنيين، واستهدفت في بعضها منازل قيادات في حركة حماس من أبرزهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار وفتحي حمد وعصام الدعليس وكمال أبو عوان وأبو معاذ السراج.

القسام تستبدل بعض القوات في مواقع القتال وتنفذ عمليات تسلل جديدة

وأكدت كتائب القسام على أن عملياتها متواصلة، ولا زالَ مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة داخل الأراضي المحتلة.

وظهر الأحد أيضاً، كشف “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، أنّ “قيادة القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من ليلة السبت وفجر الأحد من استبدال بعض القوات في مواقع القتال بقوات أخرى وتنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور”.

وأعلنت كتائب القسام صباح السبت، أنها ستعلن خلال الساعات المقبلة عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها. فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود ما لا يقل عن 100 أسير بيد المقاومة.

في حين تؤكد شرطة الاحتلال الإسرائيلية وجود مسلحين يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة استهدفت إسرائيل.

بينما ردّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ بإطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.