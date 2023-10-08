الملياردير الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان قد يفقد مانشستر سيتي لهذا السبب

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن مالك مانشستر سيتي الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، قد يفقد الاستحواذ على النادي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز الموسم المنصرم، على خلفية علاقاته مع روسيا.

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن الملياردير الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب علاقاته مع روسيا، وهو ما ترفضه الحكومة البريطانية.

مالك مانشستر سيتي منصور بن زايد آل نهيان

وأردفت الصحيفة، ” وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، تكفل بمتابعة هذه القضية بناء على طلب شركة محاماة موالية لأوكرانيا”.

كما وتابعت، ” مالك النادي منصور بن زايد آل نهيان، ساعد رجال أعمال من روسيا في تحويل أموالهم إلى الإمارات”.

وختمت التقرير الذي نشرته الصحيفة، ” في حال تم التأكد من تلك المعلومات، فإن مالك النادي الإماراتي منصور بن زايد سيخسر النادي، وفق قواعد الدوري الإنجليزي الذي يمكنه استبعاد المالكين من الإدارة في حال انتهاكهم حقوق الإنسان والتهرب الضريبي”.

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وكان الملياردير الإماراتي منصور بن زايد قد استحوذ على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2008، حيث نجح الفريق في فترته بحصد 21 بطولة على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزهم الثلاثية التاريخية الموسم المنصرم.

مباراة مانشستر سيتي القادمة

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي (السماوي الأزرق)، في المواجهة القادمة أمام منافسه أرسنال، الأحد، في منافسات الجولة ال8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر بشكل مؤقت توتنهام برصيد 20 نقطة لهذا الموسم.