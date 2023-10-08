مرشد سياحي مصري قُتل بالخطأ مع السياح الإسرائيليين في الإسكندرية (شاهد)

وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية عن هوية المواطن المصري الذي قتل في حادث مقتل السياح الإسرائيلين في الإسكندرية وفجر جدلا واسعا، الأحد، تزامنا مع استمرار عملية “طوفان الأقصى” في الأراضي المحتلة والتي بدأتها حماس، السبت 7 أكتوبر.

وشهدت محافظة الإسكندرية بمصر، الأحد، حادثا مفاجئا في منطقة عمود السواري الأثرية، حيث أطلق شرطي مصري كان في ذات الموقع، النيران على عدد من السياح الإسرائيليين ما أسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخرين.

مصرع مرشد سياحي كان برفقة السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

وبحسب موقع “القاهرة 24” المحلي، فإن قتيل ثالث وقع في عملية إطلاق النار، ولكنه مصري الجنسية ويعمل مرشدا سياحيا ويدعى سيد الخوالقة.

وبحسب نشطاء، يبدو أن المرشد المصري قد قتل من قبل الشرطي مطلق النار بالخطأ، حيث كان يستهدف السياح الإسرائيليين وتصادف وجود المرشد معهم.

وتأكد خبر مقتل “الخوالقة” من قبل أسرته، حيث نشر أحد أفراد الأسرة ويُدعى مصطفى مؤمن فراج، نعي للراحل جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله زوج خالتي سيد كامل الخوالقة المرشد السياحي متأثرا بحادث إطلاق النار بمنطقة عمود السواري، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء.”

بالإضافة لذلك نشر عدد من العاملين بمجال الإرشاد السياحي في الإسكندرية عبارات نعي للراحل، متضمنا منشورا من أحد أفراد النقابة سوزان عمر تدعو فيه زملاءها بإلغاء جميع الجولات السياحية اليومـ حدادا على روح زميلهم سيد الخوالقة الذي توفي في الحادث.

لحظة مقتل السائحين الإسرائيليين في الإسكندرية

وقبل ساعات انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق شرطي مصري النار على فوج سياحي إسرائيلي في مدينة الإسكندرية، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين.

وأظهر فيديو هجوم فرد شرطة مصري على فوج إسرائيلي في الإسكندرية، ظهور جثتين على الأرض، داخل منطقة عمود السواري الأثرية الشهيرة التي شهدت الحادث.

وربط ناشطون بين حادث “عمود السواري” في الإسكندرية، وبين عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حماس، السبت، في الأراضي المحتلة خاصة أن هجوم فرد الشرطة المصري استهدف سياحا إسرائيليين.