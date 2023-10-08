أبو عبيدة يزف أنباء سارة في بيان جديد بعدما فقدت إسرائيل توازنها (فيديو)

وطن- في آخر التطورات للأحداث الملتهبة على الساحة الفلسطينية، أكد “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استمرار معركة “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة، السبت، وأفقدت إسرائيل توازنها.

وفي تسجيل صوتي له نشرته وسائل إعلام فلسطينية، دعا الناطق باسم القسام، أبناء الشعب الفلسطيني في ساحات الوطن للانخراط في هذه المعركة، مضيفا: “مستمرون في معركة طوفان الأقصى“.

متحدث القسام يؤكد استمرار “طوفان الأقصى”

وزف “أبوعبيدة” أنباء سارة للشعب الفلسطيني والأمة العربية في بيانه الجديد، ولفت إلى أن “المجاهدين ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية على محاور عدة.”

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وتابع أن “مدفعية القسام تدك مواقع العدو وتحصيناته، وكان آخرها قصف مناطق العدو في سديروت بـ100 صاروخ”.

كما ذكر “أبو عبيدة” أن قيادة كتائب عز الدين القسام، تمكنت من استبدال بعض قواتها وعناصرها بقوات أخرى داخل مواقع القتال في غلاف غزة، خلال الساعات الماضية.

وأوضح أنه تم تنفيذ عمليات تسلل جديدة لإسناد المجاهدين بالعتاد والأفراد على عدة محاور.

عملية طوفان الأقصى

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام بدء عملية “طوفان الأقصى” العسكرية من غزة، والتي أربكت إسرائيل وأجهزة استخباراتها بضربة أولى استهدفت عدة مواقع عسكرية واستراتيجية في الأراضي المحتلة.

وفي سياق آخر اقتحم مستوطنون إسرائيليون بالعشرات، الأحد، المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال، ونفّذوا جولات استفزازية كما أدوا طقوسا تلمودية في باحاته.