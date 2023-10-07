موعد برشلونة ضد غرناطة والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

وطن- يلتقي فريق برشلونة ضد غرناطة، الأحد، ضمن منافسات الجولة ال9 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (لوس كارمينيس).

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر.

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة

كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستنقل أحداث المباراة على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة برشلونة وغرناطة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين برشلونة وغرناطة، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة برشلونة ضد غرناطة

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام غرناطة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخاندور بالدي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جافي، إيلكاي غوندوغان، أوريول روميو.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، فيران توريس.

ويتواجد فريق برشلونة في مركز وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحل الفريق المنافس غرناطة في المركز ال19 قبل الأخير برصيد 5 نقاط حتى يومنا هذا.