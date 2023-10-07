قراصنة إيرانيون يسربون صوراً خاصة لـ إيهود باراك من داخل الحمام (شاهد)

وطن- قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائلية إن هكرز إيرانيين سربوا صورا حديثة وخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك

وقالت الصحيفة إن قام مستخدمين إيرانيين على منصة “X” (تويتر سابقا) قاموا بمشاركة الصور والوثائق الشخصية لرئيس الوزراء السابق إيهود باراك في الأيام الأخيرة، موضحة أنه ومن بين أمور أخرى، تم نشر صور جواز سفر باراك، وصور له وهو يقضي إجازته في لندن، حيث ظهر وهو يرتدي بدلة رسمية ويحمل كأسا من النبيذ.

كما تم تداول صورة لوزير الدفاع السابق وزعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس وهو يرتدي ملابس السباحة بجانب المسبح.

الصور تم الحصول عليها من مكتب نتنياهو

وبحسب الصحيفة نقلا عن شبكة “الميادين”، فإن الصور جلبتها أجهزة المخابرات الإيرانية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي “راكم على مر السنين مواد محرجة عن منافسيه السياسيين”.

وبحسب المصدر نفسه فإن المعلومات التي بحوزة الإيرانيين “تتضمن تفاصيل عن شخصيات سياسية إسرائيلية معارضة لنتنياهو وصور شخصية لهم”.

وقالت إن “المعلومات والصور التي احتفظ بها نتنياهو تشمل، من بين آخرين، إيهود باراك وبيني غانتس وإيهود أولمرت . وجميع الصور الشخصية والملفات الإسرائيلية موجودة حاليا لدى وكالة الأمن الإيرانية وقد يتم نشرها في وقت لاحق”.

صور مسربة سابقا

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر صور خاصة لمسؤولين أمنيين إسرائيليين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أنه في سبتمبر ومارس 2022، نشر قراصنة إيرانيون مقاطع فيديو ووثائق وصور لرئيس الموساد ديفيد بارنيا، بعد أن تبين أنهم اخترقوا هاتف زوجته.