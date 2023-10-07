طوفان الأقصى ملأ شوارع إسرائيل بالجثث .. رقم قتلى غير مسبوق (شاهد)

وطن – في حصيلة ليست نهائية أعلنت مصادر اسرائيلية، عن سقوط 300 قتيل و1100جريح إسرائيلي، منذ بدء هجوم حماس على إسرائيل صباح، السبت 7 أكتوبر، ضمن عملية “طوفان الأقصى“.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل 232 شهيدا و1697 جريحا بإصابات مختلفة في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد أن كتائب عز الدين القسام، أطلقت عددًا كبيرًا من الصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي”، وأن “الوضع صعب”. لافتا إلى أن الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه أهداف إسرائيلية “بلغت نحو 2200 صاروخ”.

حصيلة قتلى غير مسبوقة في إسرائيل جراء “طوفان الأقصى”

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية فإن “حصيلة القتلى الإسرائيليين، ووفق بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية “ليست نهائية فهناك عشرات الجثث ما زالت في الشوارع”.

ومع كل ساعة تمرّ يتم الاعلان عن عدد جديد للقتلى والمصابين في صفوف الإسرائيليين، خاصةً مع استمرار الهجوم الذي تقوم به المقاومة في مستوطنات غلاف غزة، فضلاً عن استمرار القصف المكثف صو المستوطنات والمدن الإسرائيلية الكبرى وتحديداً تل أبيب .

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وأقرت وسائل إعلام عبرية بفشل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في مواجهة عملية “طوفان الأقصى”، التي أطلقتها كتائب القسام، السبت، ضد إسرائيل.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية-، إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة، استهدفت إسرائيل.

ومساء السبت، نفذت كتائب القسام، ضربة صاروخية بـ150 صاروخاً نحو مدينة تل أبيب، رداً على استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية، الأبراج السكنية في غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس لديها عدد كبير من الرهائن والأسرى الإسرائيليين.

📸مشاهد حية لتفجير واجتياز السياج الزائل شرق خانيونس وأسر عدد من الجنود الاسرائيليين من داخل دباباتهم ضمن معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/0KljeKrb5b — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بينما تحدث الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة عن أنّ عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضة المقاومة.

📷مشاهد من اقتحام #كتائب لموقع "كفار عزة" العسكري شرق #غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/WozTWFfnWr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📷مشاهد من اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري شمال القطاع، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/K63JIrEcGr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023