طوفان الأقصى.. فيديو لنقل جثمان جندي إسرائيلي إلى غزة وآخر لأسر جنود دبابة قبل إحراقها

وطن- في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى، وثقت لقطات مصورة، تمكن أبطال المقاومة الفلسطينية من أسر جندي إسرائيلي قتل بعد عملية تسلل كبيرة إلى مستوطنات غلاف غزة، ونقله إلى داخل القطاع.

وأظهر الفيديو، جنديا إسرائيليا يُرجح أنه قتيل وقد تم إنزاله من سيارة تابعة للمقاومة عادت إلى قطاع غزة، وتم طرحه أرضا.

واحتشد عشرات الفلسطينيين حول السيارة، وهتفوا “الله أكبر”؛ فرحة بما أنجزته المقاومة في هذه العملية المباغتة وغير المسبوقة.

كما انتشر مقطع فيديو ظهر فيه الصحافي الفلسطيني حسن صليح، وهو يؤكد أسر عدد من الجنود الذين كانوا على متن دبابة إسرائيلية تم إحراقها بالكامل.

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وشوهد أيضا في مقطع فيديو آخر، تجول جيب همر للعدو في شوارع شمال قطاع غزة بعد استيلاء المقاومة عليها ضمن معركة طوفان الأقصى.

وانتشرت كذلك صورة لعدد من جنود الاحتلال وقعوا في أسر رجال المقاومة، وشوهدوا وهم عرايا ومستلقون أرضا.

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تسلل للمقاومة الفلسطينية

ومنذ ساعات الصباح، تسلل عدد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، إلى الأراضي المحتلة في غلاف قطاع غزة، ضمن هجوم مباغت تخللته اشتباكات مع قوات الاحتلال، وتزامن مع إطلاق الفصائل وابلاً من الصواريخ على العديد من المناطق المحتلة، بما في ذلك تل أبيب.

وشوهد في مقاطع فيديو، مقاومون فلسطينيون داخل عدد من الشوارع في الأراضي المحتلة المتاخمة لقطاع غزة، ويظهر أحد مقاطع الفيديو سيارة تقل عدداً من مقاتلي المقاومة داخل مناطق محتلة.

الضيف يعلن إطلاق العملية

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

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وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”، وحض الشعب الفلسطيني على إخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

وأطلقت عشرات الرشقات الصاروخية صباح اليوم من مناطق مختلفة في قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واستخدم جيش الاحتلال القبة الحديدة للتصدي للعديد من الصواريخ، وتسبب ذلك في إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق المحتلة جنوب إسرائيل.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي التأهب لحالة الحرب بعد تسلل رجال المقاومة إلى قلب إسرائيل.