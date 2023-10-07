طوفان الأقصى .. المقاومة تقتحم غرف جنود إسرائيليين وتبيدهم فيها (شاهد)

وطن- وثقت مشاهد مصورة لحظة اقتحام أفراد من المقاومة الفلسطينية، ضمن عملية طوفان الأقصى، إحدى الغرف المحصنة في منطقة غلاف غزة وقتل أكثر من 10 جنود، فيما وثقت لقطات أخرى أسر مجموعة من الجنود .

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس -السبت- عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل؛ أطلقت عليها “طوفان الأقصى“، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل واقتحام لمستوطنات وأسر إسرائيليين.

إبادة جنود إسرائيليين

وأظهر مقطع فيديو جثث الجنود الإسرائيليين غارقين في دمائهم بينما سمعت إصوات إطلاق النار عليهم من قبل أفراد المقاومة.

كما نشر الإعلام العسكري في غزة صورا تظهر لحظة احتجاز أفراد من المقاومة لعدد من الجنود من داخل إحدى مستوطنات غلاف القطاع.

📸المقاومة تأسر إسرائيليين بعد عملية تسلل كبيرة إلى مستوطنات غلاف غزة.#طوفان_الاقصي pic.twitter.com/Cgh4yk8ORX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

وظهر الجنود وقد تم نزع ملابسهم العسكرية وإجبارهم على الانبطاح أرضا. في حين بدت علامات الخوف والرعب واضحة على أوجههم.

📸صور أولية لقوات "النخبة القسامية" داخل الأراضي المحتلة ضمن معركة #طوفان_الأقصى ويظهر فيها قتلى جيش الاحتلال الاسرائيلي. pic.twitter.com/UKZ7ghg8P5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

كما تمكنت المقاومة من أسر جثث جنود، حيث وثق مقطع فيديو لحظة إنزال أفراد من المقاومة لجثة الجندي من سيارة في وسط قطاع غزة بعد أن تمكنوا من أسرها.

📸 قتلى جيش الإحتلال تحت أقدام المقاومين. #طوفان_الاقصي pic.twitter.com/MPzVMbP8bz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

📷مشاهد تاريخية .. المقاومة الفلسطينية تأسر مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين والذهول والرعب على وجوههم، ضمن عملية #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/dgMXx1TuN5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸مشاهد جديدة لحظة أسر مقاتلي كتائب القسام مجموعة من جنود الاحتلال خلال معركة #طوفان_الأقصى . pic.twitter.com/YtAsxlaYsz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

محمد الضيف يعلن عملية طوفان الأقصى

يأتي هذا في وقت أعلن فيه القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، عن إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

"طوفان الأقصى".

الله أكبر..

للأقصى طوفانه.. وللقدس رجالها، ولـ"القسام" أبطالها، وللمقاومة روعتها.

المعجزة هنا.

أبطال غزة يضربون في العمق ويأسرون عددا من جنود الغزاة.

لا كلمات ترقى لوصف هذه البطولة.

قائد المعركة (محمد الضيف) يتحدّث للأمّة.

إنه الطوفان وليخسأ الغزاة ومعانقيهم. pic.twitter.com/26bmAv86nn — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 7, 2023

وأطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواربخ، صباح السبت، من مناطق مختلفة في قطاع غزة باتجاه لمستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية وسط الكيان الإسرائيلي.

إضافة إلى تسلل بري وبحري وجوي، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق متعددة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

ولا يعرف حتى اللحظة عدد إجمالي للقتلى والمصابين ولا حتى للأسرى والرهائن الاسرائيليين في عملية طوفان الأقصى، خاصةً ما استمرار العملية الكبيرة.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.

بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة “نحن في حالة حرب وسننتصر فيها”.حسب زعمه