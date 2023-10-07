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    الهدهد

    طوفان الأقصى .. المقاومة تقتحم غرف جنود إسرائيليين وتبيدهم فيها (شاهد)

    عدد الأسرى الاسرائيليين غير معروف مع استمرار هجوم المقاومة على مستوطنات غلاف غزة
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    مشاهد صادمة.. المقاومة تقتحم غرفة محصنة لجنود لاحتلال وتقتل أكثر من 10 منهم (شاهد)
    المقاومة تقتحم غرفة محصنة لجنود لاحتلال

    وطن- وثقت مشاهد مصورة لحظة اقتحام أفراد من المقاومة الفلسطينية، ضمن عملية طوفان الأقصى، إحدى الغرف المحصنة في منطقة غلاف غزة وقتل أكثر من 10 جنود، فيما وثقت لقطات أخرى أسر مجموعة من الجنود .

    وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس -السبت- عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل؛ أطلقت عليها “طوفان الأقصى“، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل واقتحام لمستوطنات وأسر إسرائيليين.

    إبادة جنود إسرائيليين

    وأظهر مقطع فيديو جثث الجنود الإسرائيليين غارقين في دمائهم بينما سمعت إصوات إطلاق النار عليهم من قبل أفراد المقاومة.

    كما نشر الإعلام العسكري في غزة صورا تظهر لحظة احتجاز أفراد من المقاومة لعدد من الجنود من داخل إحدى مستوطنات غلاف القطاع.

    وظهر الجنود وقد تم نزع ملابسهم العسكرية وإجبارهم على الانبطاح أرضا. في حين بدت علامات الخوف والرعب واضحة على أوجههم.

    كما تمكنت المقاومة من أسر جثث جنود، حيث وثق مقطع فيديو لحظة إنزال أفراد من المقاومة لجثة الجندي من سيارة في وسط قطاع غزة بعد أن تمكنوا من أسرها.

    وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن.

    محمد الضيف يعلن عملية طوفان الأقصى

    يأتي هذا في وقت أعلن فيه القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، عن إطلاق عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

    وأطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواربخ، صباح السبت، من مناطق مختلفة في قطاع غزة باتجاه لمستوطنات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية وسط الكيان الإسرائيلي.

    إضافة إلى تسلل بري وبحري وجوي، في حين دوت صفارات الإنذار في مناطق متعددة، بينها تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.

    ولا يعرف حتى اللحظة عدد إجمالي للقتلى والمصابين ولا حتى للأسرى والرهائن الاسرائيليين في عملية طوفان الأقصى، خاصةً ما استمرار العملية الكبيرة.

    من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.

    بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة “نحن في حالة حرب وسننتصر فيها”.حسب زعمه

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