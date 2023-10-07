طائرة مسيرة تابعة للمقاومة تستهدف دبابة إسرائيلية وتصيبها في مقتل (شاهد)

وطن- في تحول نوعي في تكتيكات المقاومة، نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام، مقطع فديو يوثق لحظة استهداف طائرة مسيرة تابعة لها لدبابة إسرائيلية.

وأظهر المقطع المصور لحظة رصد الطائرة المسيرة التابعة للمقاومة للدبابة الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وإسقاط قذيفة عليها أصابتها بشكل مباشر.

ووثق المقطع لحظة اشتعال النيران في الدبابة التي تم استهدافها بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات المحيطة به.

أسر جنود إسرائليين من داخل دبابتهم

وفي نفس السياق، أظهرت مجموعة من الصور لحظة قيام المقاومة بأسر مجموعة من جنود الاحتلال من داخل دبابتهم بعد أن اشتعلت فيها النيران، دون أن تتأكد “وطن” بأنها نفس الدباابة التي استهدفتها طائرة المقاومة المسيرة.

نتنياهو يعترف بأن الهجوم كان مدمرا

يأتي هذا فيما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حركة حماس شنت هجوما مفاجئا ومدمرا، معلنا أن إسرائيل “في حالة حرب”، متعهدا بفرض “ثمن غير مسبوق” من الحركة.

“أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب. ليست عملية، ولا جولة [من القتال] في الحرب! وقال نتنياهو في بيانه المصور باللغة العبرية: “بدأت حماس هذا الصباح هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.

المقاومة تطلق آلف الصواريخ على قطاع غزة

وكانت حركة حماس قد أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل بالتزامن مع اجتياح مقاتليها الحدود مع إسرائيل والسيطرة على عدة بلدات ومجمعات إسرائيلية.