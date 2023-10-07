صواريخ القسام تدك تل أبيب .. دمار واسع وفزع بين المستوطنين (فيديو)

وطن- وثقت مقاطع فيديو متداولة بثتها وسائل إعلام فلسطينية وعبرية عبر مواقع التواصل، الدمار الكبير في شوارع تل أبيب، بعد قصف كتائب القسام لها مساء السبت، ضمن عملية “طوفان الأقصى”.

وقصفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، تل أبيب بوابل من الصواريخ مساء السبت، رداً على قصف الاحتلال للأبراج السكنية والمنازل في غزة، عقب انطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنتها المقاومة.

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وأظهرت المقاطع المتداولة لحظة سقوط أحد صواريخ المقاومة على “تل أبيب”.

ووثق فيديو آخر لاقى تفاعلا كبيرا، لحظة سقوط صاروخ على منزل بشكل مباشر في تل أبيب.

وبحسب المقاطع المنشورة ظهر المستوطنون في حالة رعب وفزع، وهما يفرون من أماكن القصف التي ظهر فيها حالة دمار واسع.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها إلى أن قصف تل أبيب، جاء رداً على قصف الاحتلال للبرج السكني وسط مدينة غزة.

وأوضح البيان: “وجهنا الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً صوب تل أبيب.”

وصباح، السبت، أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وأربكت العملية المفاجئة جيش الاحتلال وتسببت بفضيحة عالمية له وخسائر ضخمة.

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وفي حصيلة ليست نهائية أعلنت مصادر اسرائيلية، عن سقوط 250 قتيل و1100جريح إسرائيلي على الاقل، منذ بدء عملية “طوفان الأقصى“. وهو عدد يزداد كل ساعة مع مرور الوقت، واستمرار هجوم المقاومة وقصفها للمستوطنات والمدن الإسرائيلية.

📸 جثث لعدد كبير من القتلى "الإسرائيليين" -جنوداً ومستوطنين- في عملية #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/O8Ew2Xa36H — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل 232 شهيدا و1697 جريحا بإصابات مختلفة في قطاع غزة حتى الآن.

ومساء السبت، تم الإعلان عن مقتل قائد لواء “ناحال” في جيش الاحتلال العقيد يوناتان شتاينبرغ خلال الاشتباكات مع المقاومين بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

💥عاجل | مقتل قائد لواء "ناحال" في جيش الاحتلال العقيد يوناتان شتاينبرغ خلال الاشتباكات مع المقاومين بالقرب من معبر كرم أبو سالم. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/hKrgl6zjKr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

بينما تحدث الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة عن أنّ عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضة المقاومة.

📷#كتائب_القسام تنشر مشاهد من اقتحام موقع "بئيري" العسكري شرق المحافظة الوسطى، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة #طوفان_الأقصى. pic.twitter.com/Fk3cdXUnU4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

كما أكد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقناة الجزيرة: “لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار”.

في حين قال: “ما بين أيدينا سيحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال”.

كما كشف: “لدينا معلومات بأن جيش الاحتلال كان يستعد لشن عدوان على غزة والضفة”.