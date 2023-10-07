شاهد ما فعله جيش الاحتلال بمقاتلاته منعا لسقوطها في قبضة المقاومة

وطن- تداول نشطاء، لقطات مصورة توثق إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على سحب مقاتلات عسكرية بعد اقتراب عناصر المقاومة منها، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد مقاتلات إسرائيلية محمولة على ظهر شاحنات ضخمة، خلال عبورها في أحد الطرقات.

ولوحظ وجود سيارات شرطة لحماية المقاتلات الإسرائيلية التي بلغ عددها اثنتين في الفيديو.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”، وحض الشعب الفلسطيني علىإخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، إن حركة حماس أطلقت حوالي 2200 صاروخ من قطاع غزة وشنت هجوما من الأرض والبر والبحر.

عشرات القتلى جراء عملية طوفان الأقصى

بدورها، قالت شبكة “مكان” العبرية إنه تم تسجيل عشرات القتلى والإصابات بينهم جنود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في غلاف غزة جراء عملية حماس.