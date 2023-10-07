توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والتشكيلة في الدوري الإنجليزي

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، الأحد، المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، في قمة منافسات الأسبوع الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (الإمارات)، مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دول السعودية وفلسطين ومصر.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وستبث أحداث اللقاء على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد 12379 أو 11084، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، وباستقطاب أفقي.

كما وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه أرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع مانشستر سيتي: والكر، روبن دياس، يوشكو جفارديول، ناثان إكي.

خط الوسط: مانويل أكانجي، رودريغو كاسكانتي، فيل فودين، برناردو سيلفا، ريكو لويس.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، جاك غريليش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 18 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس أرسنال في ثالث الترتيب بفارق نقطة وحيدة برصيد 17 نقطة حتى الآن.