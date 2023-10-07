طوفان الأقصى.. تعامل إنساني من عناصر المقاومة تجاه مستوطنة مسنة (فيديو)

وطن – انتشرت لقطات مصورة، توثق تعاملا إنسانيا من قبل رجال المقاومة الفلسطينية مع سيدة مستوطنة مسنة بين المستوطنين في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأظهرت اللقطات، السيدة المسنة وهي تجلس بأمان وتلتقط صورة مع أحد رجال المقاومة، قبل نقلها إلى أحد الأماكن الآمنة.

وقورن مشهد تعامل إنساني مع مستوطنة مسنة، مع لقطات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين وتحديدا النساء والأطفال.

كتائب القسام أسرت مسنة اسرائيلية من داخل المستوطنات .#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/nAlwx2e1Gf — فرويد . Freud (@FreudKsa) October 7, 2023

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية عسكرية غير مسبوقة.

وبعيداً عن مشهد تعامل إنساني مع مستوطنة مسنة أعلنت كتائب عز الدين القسام، السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.

فيما احتشد مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.

الاحتلال يقصف غزة

بينما ردت قوات الاحتلال بشن عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة وإطلاق عملية السيوف الحديدية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء دون الكشف عن حصيلة رسمية.