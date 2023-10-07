ترتيب الدوري السعودي روشن بعد خسارة الاتحاد وتعادل النصر

وطن- تصدر فريق التعاون جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، مع قرب ختام منافسات الجولة التاسعة لهذا الموسم.

وتلقى فريق الاتحاد السعودي الخسارة أمام منافسه الأهلي بهدف نظيف دون مقابل، في قمة الديربي من منافسات الأسبوع التاسع من الدوري السعودي روشن الممتاز.

وسجل فريق الأهلي هدف الانتصار في المباراة أمام نظيره الاتحاد السعودي حامل اللقب، عن طريق اللاعب فرانك كيسييه في الدقيقة ال31.

مباريات الدوري السعودي روشن الجولة التاسعة

ورغم خسارة الاتحاد أمام منافسه الأهلي، إلا أنه متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 62%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الفائز الأهلي السعودي إلى 5 تسديدات فقط، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

كما وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين النصر وأبها، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف النصر السعودي داخل مرمى الأهلي، اللاعب أوتافيو في الدقيقة ال3 وتاليسكا في الدقيقة ال28.

كما وأحرز أبها هدفي التعادل، اللاعب سعد بقير في الدقيقة ال36 من ركلة الجزاء، وكارل إكامبي في الدقيقة ال90+2.

ترتيب الدوري السعودي روشن

وآتى جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، بعد خسارة الاتحاد وتعادل النصر، مع قرب نهاية الجولة التاسعة، كما يلي:

التعاون 22 نقطة.

الهلال 20 نقطة.

النصر 19 نقطة.

الاتحاد 19 نقطة.

الأهلي 19 نقطة.

الفتح 17 نقطة.

الاتفاق 17 نقطة.

الوحدة 12 نقطة.

ألفيحاء 10 نقاط.

ضمك 10 نقاط.

الشباب 9 نقاط.

الخليج 8 نقاط.

الرياض 8 نقاط.

الأخدود 7 نقاط.

أبها 7 نقاط.

الطائي 7 نقاط.

الرائد 4 نقاط.

الحزم 3 نقاط.

وستختتم منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2023-2024، بمواجهة الوحدة والفيحاء، السبت.