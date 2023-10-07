بالدراجات النارية.. عناصر حزب الله تنتشر على الحدود مع إسرائيل (فيديو)

وطن- أظهرت مقاطع فيديو متداولة في لبنان على نطاق واسع، عناصر تركب دراجات نارية وتتجول على حدود شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، حاملةً رايات حزب الله.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من أفراد حزب الله على درجات نارية، انتشروا قرب السياج على الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة، دون وقوع إصابات.

عناصر حزب الله تنتشر على الحدود مع الأراضي المحتلة

ويشار إلى أن حزب الله اللبناني كان قد ذكر في بيان له أنه يتابع عن كثب التطورات الميدانية في فلسطين، وأنه على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج.

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الحزب أضاف في بيانه أيضا أن عملية “طوفان الأقصى” هي “رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات”.

عملية “طوفان الأقصى”

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت فجر، السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للاحتلال، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين بالجملة فضلا عن سقوط أسرى إسرائيليين أيضا بيد المقاومة بينهم ضابط.

وكان الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، صرح بأنه يوجد في قبضة المقاومة الآن “عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تمّ تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.”

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها، إلى أنه “لا يمكن حصر” أعداد القتلى والجرحى حتى الآن”.