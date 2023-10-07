استشهاد المصور الصحفي نضال الوحيدي أثناء تغطيته طوفان الأقصى

وطن- أعلن صحفيون وناشطون عبر مواقع التواصل، عن استشهاد الصحفي الفلسطيني نضال الوحيدي في قصف إسرائيلي قرب “معبر إيرز” أثناء تغطيته لأحداث عملية “طوفان الأقصى”.

واليوم السبت، أعلنت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، عن بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أربكت الاحتلال وبثت الذعر في تل أبيب، وأسفرت عن وقوع 100 قتيل و1000 جريح إسرائيلي حتى الآن، فضلا عن سقوط العديد من الأسرى الإسرائيليين في يد المقاومة الباسلة.

استشهاد نضال الوحيدي

وأكد الإعلامي حسام يحيى، مقدم برنامج “هاشتاغ” على قناة “الجزيرة مباشر”، خبر استشهاد الصحفي نضال الوحيدي.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” أرفقها بصورة له:”استشهاد الزميل المصور الصحفي نضال الوحيدي، أثناء تغطيته لملحمة المقاومة الفلسطينية اليوم. ”

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كما أكد إعلاميون وناشطون آخرون خبر وفاة الزميل نضال الوحيدي، ونعاه الكثيرون عبر مواقع التواصل مشيدين ببطولته وإصراره على تغطية الأحداث.

وكان آخر ما نشره نضال الوحيدي، على حسابه بموقع “إكس” قبل 9 ساعات، ونشر تغريدة جاء فيها:”الحمد لله الذي أحيانا لهذه اللحظة.”

وهو ما يشير إلى أنه كان في بؤرة الأحداث ويتعرض لخطر داهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى، التي أصر على تغطية أحداثها وممارسة عمله الصحفي بكل قوة وشجاعة.

عملية طوفان الأقصى

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، السبت 7 أكتوبر 2023، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال الضيف -في رسالة صوتية-، إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة، استهدفت إسرائيل.

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ومنذ صباح اليوم، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى تسلل بري وبحري وجوي، ودوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها: تل أبيب والقدس وأسدود وعسقلان.