أحدهم هرب فزعا.. ضربة دقيقة للمقاومة تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال (شاهد)

وطن- بثت كتائب القسام، مشاهد إسقاط قذيفة من طائرة عمودية على مجموعة من جنود الاحتلال ضمن معركة طوفان الأقصى.

ووثق الفيديو، استهداف تجمع من جنود الاحتلال الإسرائيلي عبر إسقاط القذيفة من الطائرة العمودية، وقد أصابت هدفها بدقة.

وشوهد أحد الجنود الإسرائيليين وهو مستلقى أرضا جراء إصابته بالقذيفة، فيما ظهر جندي آخر يهرب من المكان من شدة الفزع.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية عسكرية غير مسبوقة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.

فيما احتشد مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.

الاحتلال يقصف غزة

بينما ردت قوات الاحتلال بشن عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء دون الكشف عن حصيلة رسمية.