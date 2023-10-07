أبو عبيدة يصدم الإسرائيليين: العدو لا يعلم شيئا عن نتائج طوفان الأقصى وسيصاب بالذهول لحجم خيبته

وطن- قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عملية طوفان الأقصى تجري على الأرض كما هو مخطط لها.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن المعركة مستمرة، وأن نتائجها لم يعلم عنها العدو شيئا حتى الآن، مؤكدا أن العدو سيصاب بالذهول عندما يستفيق من صمته ويدرك حجم خيبته.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت قدراته على الصمود، مؤكدا أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية لتركيع الاحتلال.

ودعا الفلسطينيين للتحرك في كل المحاور، والتوجه صوب المستوطنات للمشاركة في طوفان الأقصى ونيل شرف تركيع الاحتلال.

وشدد على أن العدو الإسرائيلي ضعيف كبيت العنكبوت، مؤكدا أن العدو يتهاوى أمام المقاومة الفلسطينية.

ودعا الفلسطينيين في الداخل المحتل للعمل على إرباك العدو.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

وقال الضيف، في بيان، إن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وأضاف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”، وحض الشعب الفلسطيني علىإخراج بنادقهم اليوم ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة، وفق تعبيره.

إطلاق 2200 صاروخ

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له، إن حركة حماس أطلقت حوالي 2200 صاروخ من قطاع غزة وشنت هجوما من الأرض والبر والبحر.

عشرات القتلى جراء عملية طوفان الأقصى

بدورها، قالت شبكة “كان” العبرية إنه تم تسجيل عشرات القتلى والإصابات بينهم جنود وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في غلاف غزة جراء عملية حماس.