هل اشترى المغرب “فيفا” ليفوز باستضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا؟ (شاهد)

وطن- وجه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة نارية في أعقاب فوز بلاده بشرف تنظيم مونديال 2030 بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

ففي رسالته التي سخر فيها من الانتقادات التي توجه لبلاده جراء نفوذه القوي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قال لقجع: “اتُهمنا باختطاف الكاف خلال فوزنا بتنظيم كأس إفريقيا، وربما نُتهم من جديد باختطاف الفيفا بعد فوزنا بتنظيم كأس العالم”.

فوز المغرب بتنظيم أمم إفريقيا

وجاء تصريح لقجع في أعقاب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منحه شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب وذلك بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما ستنظم نسخة 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

فوز المغرب بتنظيم المونديال مع البرتغال وإسبانيا

وفي أعقاب ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبول العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، لاستضافة كأس العالم 2030، لكونه الملف الوحيد المتقدم لاستضافة الحدث.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: “اتفق مجلس الفيفا بالإجماع أيضاً على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا”.

وأضاف أن القارتين إفريقيا وأوروبا لم تتحدا في الاحتفال بكرة القدم فحسب، بل وأيضاً في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد من نوعه، متابعا: “يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والشمول”.

انتقادات لنفوذ فوزي لقجع

يُشار إلى أنه كثيرا ما وجهت انتقادات لفوزي لقجع، تتحدث عن نفوذه الكبير داخل الاتحاد الإفريقي ما يجعل المغرب موطنا لاستضافة الكثير من الأحداث الرياضية.

كما أن الكثير من الأصوات تتحدث عن استفادة كبيرة للأندية المغربية جراء هذا النفوذ.