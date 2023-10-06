مبادرة لحل أزمة مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

وطن- اتخذ نادي سباهان أصفهان الإيراني قرارا حاسماً لحل أزمة إلغاء مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي في منافسات دوري أبطال آسيا لدور المجموعات، على خلفية نشر تماثيل لشخصيات سياسية داخل ملعب المباراة.

ووفق لما ذكره الإعلامي الإيراني داوود إيكدري، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)،” نادي سباهان أصفهان يدرس في الوقت الحالي تغيير ملعب إقامة مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي، بعد رفض النادي إزالة التماثيل الموجودة بداخله بشكل نهائي”.

حل أزمة مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان

وتابع إيكدري، ” مجلس إدارة نادي سباهان يريد إقامة مبارياته في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، على ملعب فولادشهر أصفهان بدلاً من ملعب نقش جهان بسبب التماثيل”.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الأيام القادم عن الموعد الجديد لإقامة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني في منافسات دوري أبطال آسيا لدور المجموعات، في حال وافق كلا الفريقين على إعادتها.

مغادرة بعثة الاتحاد السعودي

وكانت بعثة فريق الاتحاد السعودي، قد رفضت نزول أرضية ملعب مباراة ملعب (نقش جهان)، بسبب وضع تماثيل لشخصيات سياسية في مدخل الملعب، ليقرر بعدها مراقب اللقاء إلغاء المواجهة بين كلا الفريقين.

كما وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدها عن إلغاء المباراة بين كلا الفريقين بسبب ظروف غير متوقعة، وتأكيده على إعادة إقامة المباراة بين الفريقين دون تحديد موعد لذلك.

وفي سياق آخر، يستعد الاتحاد السعودي لخوض مباراة قوية أمام منافسه الأهلي، الجمعة، في منافسات الأسبوع التاسع من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

يذكر بأن فريق الاتحاد يتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 19 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر التعاون برصيد 22 نقطة لهذا الموسم.