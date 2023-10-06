نسخة عن البيت الأبيض .. قصة القصر المبني على ارتفاع 400 قدم ولن يدخله صاحبه! (صور)

وطن – أثار القصر الذي يقع على قمة ناطحة سحاب في مدينة بنغالور الهندية الانتباه، ليس فقط بسبب جمالياته الغير متوقعة وتكوينه الفاخر. ولكن أيضًا لأن صاحب المنزل الضخم من غير المحتمل أن يدخله.

تم بناء نسخة من “البيت الأبيض” على قمة أبراج “كينغ فيشر”، والتي تقع على ارتفاع 400 قدم وتمتد عبر طابقين، وتغطي مساحة 40,000 متر مربع.

يقع البناء الفخم الذي يبلغ ثمنه 20 مليون دولار على لوحة عملاقة ممتدة على قمة ناطحة السحاب في منطقة UB City الفاخرة للتجزئة والمكاتب. تم بناؤها على قطعة أرض مساحتها 4.5 فدان كانت في السابق منزل الأجداد لصاحبها. بحسب صحيفة “dailymail” البريطانية

كان من المفترض أن يحتوي القصر على قبو للنبيذ، وحمام سباحة داخلي مدفأ وحمام سباحة خارجي لانهائي.

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قصر الملياردير الهندي فيجاي ماليا

إضافة إلى مهبط للطائرات على السطح، بين وسائل الراحة الأخرى، ولكن التصميم النهائي ظل محاطًا بالغموض منذ أن أعلن الملياردير الهندي فيجاي ماليا عن خطط لبناء المنزل الذي يحلم به في عام 2010.

تحتوي ناطحة السحاب المكونة من 34 طابقًا على حوالي 81 شقة في ثلاثة أبنية.

فيجاي ماليا، ابن مؤسس مجموعة “يونايتد برويريز” فيتال ماليا. غادر الهند في مارس 2016 عندما بدأت البنوك ووكالات التحقيق في ملاحقته، بعد أن اقترض مبالغ ضخمة من المال ولم يعد أي منها. وقد كان ماليا يرفض هذه التهم منذ ذلك الحين، وتسعى الهند لتسليمه من المملكة المتحدة. في يوليو من العام الماضي، تلقى “ماليا” حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة.

الملياردير، الذي كانت إمبراطوريته تشمل فريق سباقات فورمولا 1، وفريق كريكيت في الدوري الممتاز الهندي، ومصانع الخمور، وشركة طيران، تلقى غرامة قدرها 2,000 روبية (حوالي 21 جنيهًا استرلينيًا) لنقله 40 مليون دولار إلى أطفاله، مخالفًا بذلك أوامر المحكمة.

هروب “ماليا” إلى المملكة المتحدة

هرب “ماليا” إلى المملكة المتحدة بسبب الاتهامات الموجهة إليه بأنه اختلس ملايين من القروض التي بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار لشركة طيران “كينغ فيشر” لشراء العقارات وتمويل أسلوب حياته الباذخ. بدلاً من استخدامها لدعم شركة الطيران.

تم منحه كفالة مشروطة بعد اعتقاله في مارس 2017.

في عام 2020، جرى إغلاق محاولاته لتجنب التسليم عندما تم رفض استئنافه النهائي في المحكمة العليا. على الرغم من أنه ظل في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

ردًا على سؤال حول تسليم “ماليا” ونيراف مودي، ملياردير هندي آخر مطلوب في الهند بتهم غسيل الأموال والاحتيال، قال وزير الأمن “توم توجندهات” في أغسطس، إن المملكة المتحدة ليس لديها نية أن تصبح مكانًا لإخفاء الأشخاص الذين يسعون لتجنب العدالة.

وأضاف “توجندهات” أن الحكومة البريطانية ملتزمة بتسليم الهاربين لمحاكمتهم. وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الهندية في قضايا ماليا ومودي.

وأكد أن المملكة المتحدة لن تسمح باستخدام نظامها القانوني لحماية المجرمين.